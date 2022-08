Berlin (ots) –

Auf der IFA 2022 präsentiert Panasonic seine neuesten Produkte aus dem gesamten Consumer-Sortiment, darunter TV, Home AV, Küchenkleingeräte, Personal Care und Digital Imaging. Darüber hinaus zeigt Panasonic die umfangreichen und aktuellen Lösungen des Unternehmens zur Bekämpfung eines der größten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit, dem Klimawandel. In diesem Zusammenhang stellt Panasonic zum ersten Mal auf einem neuen Messestand in der Halle „HUB27“ aus, der eine Gesamtfläche von rund 5.000 Quadratmetern umfasst. Durch das durchdachte neue Standdesign konnten im Vergleich zum Panasonic IFA-Stand 2019 insgesamt 140 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, wie Berechnungen nach dem GHG (Green House Gas) Protocol zeigen. Dies entspricht einer Reduktion von 71%.

Im Einklang mit der neuen Brand Action Tagline „Create Today. Enrich Tomorrow.“, die Panasonic auf der IFA 2022 in Berlin erstmals der Öffentlichkeit vorstellte, und der Corporate Vision „Wellbeing“ richtet Panasonic sein Augenmerk noch stärker auf den Lebensstil seiner Kunden sowie auf den globalen Umwelt- und Klimaschutz als Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Ein solcher Beitrag ist seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren eine zentrale Aufgabe.

Panasonic hat seine Produkte auf dem Messestand in drei Segmente unterteilt:

– „Spatial Wellbeing“ (TV, Home Entertainment und Innenraumklima),

– „Outer Wellbeing“ (Personal Care) und

– „Inner Wellbeing“ (Küchenkleingeräte).

Darüber hinaus gibt es eine „Central Area“, in der Panasonic zukünftige Produkte und Technologien im Bereich des Wohlbefindens vorstellt. Zudem zeigt Panasonic auch seine Nachhaltigkeitsaktivitäten in Bezug auf Kohlenstoffneutralität und Kreislaufwirtschaft. Und natürlich wird es auf dem Stand auch separate Bereiche geben, in denen die neuesten LUMIX und Technics Produkte vorgestellt werden.

„Nach fast drei Jahren der weltweiten Corona-Pandemie freuen wir uns darauf, unseren Kunden und Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, uns zu treffen und unsere Produkte kennenzulernen. Da wir nun wieder zu einem physischen Messeformat zurückgekehrt sind, werden wir die Messe auch auf eine neue Art und Weise beginnen. Wir werden uns in einer neuen Halle und mit einem völlig neuen Standdesign präsentieren, bei dem Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert hat. Die Pandemie und alle damit verbundenen belastenden Faktoren haben dazu geführt, dass sich die meisten von uns viel stärker auf ihre Gesundheit, ihre innere Zufriedenheit und ihr allgemeines Wohlbefinden konzentrieren. Unsere Vision als Hersteller von Konsumgütern ist es daher, noch mehr zur Lebensqualität der Verbraucher beizutragen. Bei Panasonic streben wir dafür ein Gleichgewicht von innerem, äußerem und räumlichem Wohlbefinden an“, erklärt Hideki Katayama, Geschäftsführer der Panasonic Marketing Europe GmbH. „Gleichzeitig freuen wir uns über das enorme Wachstum unserer grünen Energielösungen, wie zum Beispiel unserer Luft-Wasser-Wärmepumpen und anderer Produkte, die wir in Europa und weltweit anbieten. Damit leisten wir einen Beitrag zu unserem Ziel der Netto-CO2-Neutralität bis 2030 in unserem eigenen Betrieb und bis 2050 in unserer gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich der Auswirkungen auf die Gesellschaft.“

Spatial Wellbeing: TV, Home Entertainment und Raumklima für die beste Wohnatmosphäre

Auf der IFA 2022 liegt der Fokus vor allem auf dem aktuellen Core- und Premium-TV-Sortiment (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/007-fy2022-tv-lzw2004-lzw1004-lzw944-lxw834.html), das fortschrittliche OLED- und Core-LED-Serien mit Bildschirmgrößen von 77 bis 42 Zoll umfasst. Dabei besteht das neue Panasonic OLED-Sortiment aus den Serien LZW2004, LZW1004 und LZW984 und das Core-LED-Sortiment aus den Serien LXW944 und LXW834. Absolutes Highlight ist die Flaggschiff-Serie LZW2004 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/054-fy2021-panasonic-oled-tv-lzw2004.html), deren Master OLED Pro-Panel in puncto Helligkeit und Farbtreue Maßstäbe im Markt setzt. Es wird von den Forschungs- und Entwicklungsteams speziell ausgewählt und optimiert, was zu einer noch besseren Kontrolle der einzelnen Bildparameter führt. Die neuen OLED-Modelle wurden vom renommierten Hollywood-Filmkoloristen Stefan Sonnenfeld getunt. Die 2022er Modelle bieten zudem neue Funktionen für Gamer. Dazu gehören zum Beispiel das Game Control Board, eine deutlich geringere Latenzzeit für 60-Hz-Spiele und HDMI 2.1 mit erweiterten Gaming-Optionen für das gesamte 2022er OLED-Line-up.

Um die Gaming-Performance seiner Produkte kontinuierlich auszubauen, erweitert Panasonic seine Kooperationen in der Gaming-Community kontinuierlich: Neben der seit Sommer 2019 bestehenden Partnerschaft mit dem Gaming- und E-Sport-Event-Experten TaKeTV ist Panasonic seit März 2020 eFootball-Partner des FC St. Pauli. Gaming-Fans können sich außerdem auf die FINAL FANTASY® XIV Online Edition des Panasonic SC-GN01 Nackenlautsprechers (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/053-fy2021-panasonic-gaming-nacken-lautsprecher-sc-gn01ff.html) freuen, der auf der CES 2022 in Las Vegas gleich in zwei Kategorien – Headphones & Personal Audio und Gaming – mit dem Innovation Award ausgezeichnet wurde. Er erweitert das Gaming-Lautsprechersortiment des Unternehmens rund um den „SoundSlayer“ HTB01 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/053-fy2020-panasonic-sound-slayer-ces-innovation-award.html). Der HTB01 wurde in Zusammenarbeit mit SQUARE ENIX® Co., Ltd. entwickelt, um das Spielerlebnis zu verbessern und die Spieler in ihre Lieblingsspiele einzutauchen.

Ein angenehmes und sauberes Raumklima ist ebenfalls Teil des ultimativen Wohlbefindens. Die Panasonic Etherea-Raumklimageräte (https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/news/new/panasonic-etherea-raumklimagerate-mit-nanoe-x-in-der-3-generation/) sind mit der von Panasonic entwickelten nanoe(TM) X-Technologie ausgestattet, die in Wasser enthaltene Hydroxyl-Radikale erzeugt und so das Gleichgewicht der Natur in die Innenräume bringt. Die nanoe(TM) X-Technologie ist in der Lage, unter anderem Gerüche und fünf Arten von Schadstoffen einzudämmen – einschließlich bestimmter Viren und Bakterien in der Luft und in der Innenraumumgebung oder auch auf harten Oberflächen und weichen Einrichtungsgegenständen. Auf diese Weise tragen die Geräte zur Luftreinigung bei und haben in Labortests gezeigt, dass sie die Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) eindämmen können. Die Panasonic Etherea-Raumklimageräte verfügen über die höchste Energiestufe A+++ beim Heizen und Kühlen und arbeiten mit nur 19 dB(A) extrem leise. Das elegante Design der Geräte passt zu jeder Einrichtung und ist in drei Farben erhältlich: Graphitgrau, Mattweiß und Silber. Etherea-Geräte mit nanoe(TM) X verfügen zudem über eine intelligente Steuerung, die in standardisierte Smart-Home-Systeme mit den führenden Sprachassistenten auf dem Markt integriert werden können.

Outer Wellbeing: Körperpflege für ein gutes Körpergefühl

Mit dem innovativen MULTISHAPE Körperpflege-System (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/009-fy2022-panasonic-multishape.html) bringt Panasonic mehr Nachhaltigkeit in die Männerpflege, schafft Platz im Bad und spart Platz in der Reisetasche. Erstmals kann sich der Nutzer sein persönliches Pflegeprodukt von Grund auf selbst zusammenstellen. Aufbauend auf einem Akku-Handgriff stehen hierfür einzeln erhältliche, hochwertige Aufsätze zum Haare und Bärte schneiden, Rasieren, Körperhaare trimmen, Ohren-, Nasenhaare und Augenbrauen in Form bringen und sogar Zähne putzen zur Verfügung. Der Nutzer kann einfach die Aufsätze auswählen, die seinen individuellen Bedürfnissen entsprechen, ganz gleich, wie sich sein Stil entwickelt.

Der neue Panasonic Nass-/Trockenrasierer Series 900+ (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/001-fy2022-panasonic-6-klingen-rasierer-series-900.html), der Anfang 2022 auf den Markt kam, bietet dank der Kombination des ersten 6-Klingen-Scherkopfes des Unternehmens mit einem ultraschnellen Linearmotor und japanischer Klingentechnologie eine glatte, saubere Rasur in nur einem Zug. Das Ergebnis: Bis zu 80 Prozent der Barthaare werden beim ersten Zug erfasst1, darunter viermal mehr2 „Problemstoppeln“ wie lange oder flach anliegende Haare.

Der neue Haartrockner EH-NA9J (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/010-fy2022-panasonic-haartrockner-na9j.html) bringt Stil und Pflege zusammen. Durch die Kombination aus nanoe(TM) und Doppelmineral-Technologie versorgt er das Haar bereits beim Föhnen mit Tiefenpflege und verbessert den Feuchtigkeitshaushalt. Mit dem mitgelieferten Diffusor ist der Premium-Haartrockner die ideale Wahl für lockiges Haar und alle, die sich mehr Volumen wünschen.

Die Reisemunddusche EW-DJ4B (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/013-fy2022-panasonic-reisemunddusche-ew-dj4b.html) verwendet einen Ultraschallwasserstrahl, um Speisereste von Zahnoberflächen und aus Zahnzwischenräumen sowie Zahnfleischtaschen zu entfernen. Sie ist leistungsstark und kompakt: Wenn die Haupteinheit in den Wassertank geschoben wird, misst die Reisemunddusche nur 15,4 cm und lässt sich leicht im Gepäck mitnehmen.

Alle diese Personal Care-Geräte werden auf der IFA 2022 ausgestellt und vorgeführt.

Inner Wellbeing: Küche und Haushalt für eine gesunde Ernährung

Einen gesunden Lebensstil voller kulinarischer Vielfalt zu unterstützen, war das Ziel bei der Entwicklung des neuen NN-DS59 Dampfgarers (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/059-fy2021-panasonic-dampfbackofen-nn-ds59.html), der auch in die kleinste Küche passt. Das Multitalent vereint vier Garmethoden in einem kompakten Gerät: Dampf, Backofen mit Ober-/Unterhitze, Flächengrill und Inverter-Mikrowelle. Das bietet Feinschmeckern und Kochanfängern gleichermaßen zahlreiche Möglichkeiten, neue Rezepte und Lieblingsgerichte zeitsparend und gesund zuzubereiten. Neben dem vitaminschonenden Dampfgaren ist die fettarme Zubereitung ein weiteres Plus des NN-DS59.

Digital Imaging: Großartige spiegellose Kameras für die professionelle Videoproduktion

Die Panasonic LUMIX G1 war die weltweit erste digitale spiegellose Wechselobjektivkamera. Seit ihrer Einführung im Jahr 2008 gilt Panasonic als Pionier der spiegellosen Systemkameras. Heute ist Panasonic eines der führenden Unternehmen auf dem Markt für spiegellose Vollformat- und MicroFourThirds (MFT)-Kameras. Als Teil des L-Mount Systems setzt Panasonic insbesondere mit der LUMIX S5 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/036_fy2020_panasonic_lumix_s5.html) neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit und Funktionalität. Dank ihrer Mobilität ist die LUMIX S5 die perfekte Wahl für professionelle Videoproduktionen oder die Erstellung von hochwertigem Content.

Darüber hinaus sind die Kameras der GH-Serie seit der Einführung der GH1 im Jahr 2009 dank ihrer Leistung, Kompaktheit und ihres robusten Designs die erste Wahl für Kreative weltweit. Die herausragende Leistung des aktuellen Flaggschiffmodells der LUMIX GH-Serie, der LUMIX GH6 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/056-fy2021-lumix-gh6.html), wird von der internationalen Expertenjury der Technical Image Press Association (TIPA) bestätigt. Die Jury kürte die LUMIX GH6 kürzlich zur „Best Professional 4K Hybrid Camera“ und unterstreicht damit das Ziel von Panasonic, die besten spiegellosen Kameras für die professionelle Videoproduktion anzubieten.

Technics: Hochwertige Audioprodukte dank mehr als 50-jähriger Erfahrung im Audiobereich

Auch die neuesten Technics Produkte werden auf der IFA 2022 zu sehen sein. Dazu gehören die beiden neuen True-Wireless-Kopfhörer EAH-AZ60 und EAH-AZ40 (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/023-fy2021-technics-eah-az60-und-eah-az40.html), die dank innovativer Technologien eine atemberaubende Klangqualität bieten und mit denen Technics einmal mehr seine Kompetenz in der Entwicklung hochwertiger Audioprodukte dank über 50 Jahren Audioerfahrung unter Beweis stellt. Mit der neuen JustMyVoiceTM Technologie bieten sie beste Sprachverständlichkeit durch die Unterdrückung von Wind- und Umgebungsgeräuschen und sind damit die idealen Begleiter für den Home Office-Alltag, Videokonferenzen und Telefonate. Der neue kabellose Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung EAH-A800 (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/052-fy2021-technics-eah-a800.html) ergänzt nun dieses Angebot. Der Over-Ear-Kopfhörer glänzt mit hervorragender Klangqualität.

Ein weiteres Technics IFA 2022 Highlight ist der neue kompakte Netzwerk-CD-Receiver SA-C600 (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/024-fy2021-technics-sa-c600.html), der Teil der neuen Premium C600-Serie ist und sowohl klanglich als auch optisch perfekt mit dem leistungsstarken und kompakten Lautsprecher SB-C600 harmoniert. Der neue SA-C600 besticht natürlich durch seine bewährte und ausgereifte volldigitale Verstärkertechnologie auf Basis der Technics typischen JENO-Engine, die die Grundlage für eine äußerst dynamische Musikwiedergabe bildet. Besonders Vinyl-Liebhaber und Fans der DJ-Kultur können sich auf die Sonderedition des SL-1200M7L (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/004-fy2022-technics-plattenspieler-sl-1200m7l.html) DJ-Plattenspielers freuen, die auf 12.000 Stück weltweit limitiert ist. Er ist in sieben stylischen Farben erhältlich, die die „Street Art“-Herkunft der DJ-Kultur widerspiegeln.

Central Area: Das Engagement von Panasonic für Nachhaltigkeit

Im Zentrum des Standes sind besondere Highlights aus den Bereichen Panasonic GREEN IMPACT und Wellbeing zu sehen, darunter einige der Energie-Produkte und -Lösungen des Unternehmens wie der innovative und fortschrittliche Pure Hydrogen Fuel Cell Generator (https://news.panasonic.com/global/press/data/2021/10/en211001-4/en211001-4.html) und die neue Aquarea EcoFleX Luft-Wasser-Wärmepumpe (https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/news/new/luftwasser-warmepumpe-klimaanlage-und-brauchwarmwasser-in-einem-system/). Darüber hinaus stellt Panasonic hier auch zukünftige Produkte und Technologien im Bereich des Wohlbefindens vor.

1 Nach internen Labortests

2 Interne Vergleichstests mit dem aktuellen Panasonic 5-Klingen-Rasierer ES-LV97

Für weitere Informationen über Panasonic auf der IFA 2022 besuchen Sie bitte www.panasonic.com/IFA2022

Trademark Hinweise:

FINAL FANTASY XIV © 2010 – 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

FINAL FANTASY, FFXIV, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

Über Panasonic:

Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industry, Communications und Energy hat die Panasonic Group am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach positioniert sind. Die 1918 gegründete Gruppe setzt sich für das Wohlergehen der Menschen und der Gesellschaft ein und führt ihre Geschäfte auf der Grundlage von Gründungsprinzipien, um neue Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Die Gruppe erzielte in dem am 31. März 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro (7.388,8 Milliarden Yen). Die Panasonic Group hat sich der Verbesserung des Wohlbefindens der Menschen verschrieben und bietet dafür hochwertige Produkte und Dienstleistungen an.

Um mehr über die Panasonic Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

