Offizielle IAA-Dialogfläche zur smarten Mobilität der Zukunft / Speaker-Community mit 80 Vordenker:innen aus Industrie, Wissenschaft und öffentlichem Sektor / Opening Reception mit DJ Phil Fuldner am Pressetag / Startup-Pitch ohne Samthandschuhe: die Founders Fight Night / Highlight-Panels im kostenfreien Livestream / Programm und alle Infos unter www.pwc.de/IAA

Die Mobilität von morgen in Halle B3: Vom 4. bis 8. September treffen sich führende Expert:innen im SMART MOBILITY SPACE powered by PwC, um smarte Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu präsentieren – und mit dem Publikum sowie in Einzelgesprächen zu diskutieren. Als eine der fünf offiziellen Bühnen ist die zentrale Dialogfläche zur smarten Mobilität der perfekte Ort für Ihre Fragen und den direkten Draht zu den Vordenker:innen der Branche.

PwC Opening Reception mit Phil Fuldner

PwC Deutschland, Microsoft Deutschland, die Universität St.Gallen und Strategy&, PwCs globale Strategieberatung, haben unter dem Motto „What moves us?“ ein Programm entwickelt, das Technologie, Forschung und interdisziplinäre Expertise vereint. Treten Sie im SMART MOBILITY SPACE powered by PwC in den Dialog mit hochkarätigen Speakern und Gästen zu Themen wie der Antriebswende, Autonomes Fahren, KI, Sharing und Smart Manufacturing.

Ein Höhepunkt des Presse-Montags auf der IAA MOBILITY 2023 ist die PwC Opening Reception: Moderiert von Anja Kohl leitet das Event über in den Ausklang des ersten Messetags mit Drinks und der Musik von Phil Fuldner.

Startup-Pitch ohne Samthandschuhe: die Founders Fight Night

Für Gründer geht es am Mittwoch, 6. September, in den Zweikampf um die Gunst von Jury und Publikum: Angelehnt an einen Boxkampf präsentieren und verteidigen Startups in drei Runden ihre Geschäftsideen. Das einzigartige Pitch-Format erlaubt keine Hilfsmittel – ein Schlagabtausch der Ideen statt schicker Folienschlacht.

Kostenfreie Live-Übertragung

Sie können nicht vor Ort sein, möchten sich das Programm im SMART MOBILITY SPACE powered by PwC aber dennoch nicht entgehen lassen? Dann verfolgen Sie ausgewählte Highlight-Panels im kostenlosen Livestream.

Alle Infos, das Programm sowie den Streaming-Zugang finden Sie unter www.pwc.de/IAA.

