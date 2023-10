Zell am Ziller (ots) –

Gault & Millau kürt MalisGarten zum Hotel des Jahres

„Letztlich ist es ein Haus, in dem Nachhaltigkeit keine leere Phrase ist, sondern täglich gelebt wird. Und ein Ort, der zeigt, dass auch ein Urlaubsziel ein Klimaziel sein kann. In ästhetisch anspruchsvoller Architektur, mit Garten und Pool und ganz nebenbei im wahren Wortsinn ausgezeichneter Kulinarik“ (Gault & Millau).

Das zweifach Umwelt-zertifizierte 5* Superior Hotel MalisGarten – ein Betrieb der ZillerSeasons Luxury Hotel Collection – wird von Gault & Millau mit dem renommierten Titel Hotel des Jahres ausgezeichnet. Gault & Millau statuiert das ökologische Green Spa Hotel nicht nur als bestes Hotel Österreichs, sondern auch als zukunftsweisendes Beispiel konsequent gelebter Nachhaltigkeit.

Nachdem Ende August das Dolder Grand in Zürich als eines der Leading Hotels of the World von Gault & Millau zum Hotel des Jahres der Schweiz gekürt wurde, wurde nun MalisGarten zum Aushängeschild der österreichischen Hotellerie ernannt.

MalisGarten ist grüner Kraftort für ganzheitliche Resilienz und Gesundheit. Im Herbarium Spa setzt man auf die nachhaltige Wirkung zertifizierter Naturkosmetik und auf die Phytoessenzen heimischer Kräuter. Neben zielgerichteten Bewegungsangeboten und Mental Health Coachings sind Kältetherapien, Radiofrequenzbehandlungen und Microneedlings Teil des Gesundheits- und Beauty-Programms.

Mit seinen beiden mehrfach prämierten Restaurants, die auf gesunde und nachhaltige Ernährung setzen, und der hauseigenen Eden Patisserie und Bar leistet MalisGarten auch in kulinarischer Hinsicht Außergewöhnliches. Die Lebensmittel werden aus der Region bezogen. Auf künstliche Zusatzstoffe wird aus Überzeugung weitestgehend verzichtet. Stattdessen kommt den natürlichen Aromen aus dem eigenen Kräuter- und Gemüsegarten die vollste Wertschätzung zugute.

„MalisGarten Green Spa Hotel ist ein Refugium aus nichts anderem als heimischem Holz. Ein Ort zum Abschalten und Entspannen, der zeigt, worauf es im Tourismus künftig ankommt: Den Weg zurück zur Natur zu finden“ (Gault & Millau).

Das architektonische Gesamtkonzept für MalisGarten stammt vom italienischen Stararchitekten Matteo Thun. Die Inszenierung des klimafreundlichen Rohstoffs Holz von der Fassade bis zum Interior ist Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts des Hauses. Die Energie wird aus Wasser, Holz und Sonnenlicht gewonnen.

