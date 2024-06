Berlin (ots) –

Ab Juli 2024 wird Fabletics offizieller Ausrüster von Holmes Place. Mit speziellen Fabletics Events und Vorteilen für alle Holmes Place Mitglieder, war es noch nie so einfach, sich gut zu fühlen und gut auszusehen.

„Wir freuen uns sehr, unseren Mitgliedern mit Fabletics neue Erlebnisse und Vorteile bieten zu können. Der aktive und gesunde Lebensstil, für den wir mit der Marke Holmes Place stehen, kommt auch in den modischen Activewear-Kollektionen von Fabletics perfekt zum Ausdruck. Deshalb ist Fabletics der perfekte Partner für uns“, so Holmes Place-Geschäftsführer Carsten Kerner.

Ab Juli werden alle Homes Place Coaches von Fabletics ausgestattet und präsentieren täglich die neuesten Kollektionen der kalifornischen Sportmarke in den 14 Holmes Place Studios in Deutschland. Für alle Holmes Place-Mitglieder bietet Fabletics dann die Möglichkeit, sich zu Sonderkonditionen mit den neuesten Outfits für Training, Regeneration und sportliche Alltagslooks auszustatten.

Darüber hinaus kooperieren Fabletics und Holmes Place bei Events und bieten der Fitness-Community in Deutschland einzigartige Erlebnisse. Sei es bei Großveranstaltungen wie dem Frauenlauf oder dem VeloCity Radrennen in Berlin, dem Brückenlauf in Bremen oder bei Community-Events wie dem World Yoga Day in den Holmes Place Studios in Deutschland.

„Holmes Place bietet uns optimale Voraussetzungen, um die Marke Fabletics noch erlebbarer zu machen und sowohl die modische Vielfalt als auch die zahlreichen Performance-Features unserer Kollektionen unter realen Trainingsbedingungen zu zeigen. Besonders freuen wir uns auf die gemeinsamen Testevents, bei denen wir die Fitnesscommunity aus ganz Deutschland einladen, die Fabletics Sportbekleidung bei Workouts in den Holmes Place Studios selbst auszuprobieren“, so Mark Ralea, General Manager Fabletics Europe.

Gemeinsame Marketingaktivitäten in den Bereichen Social Media und Influencer Marketing begleiten die neue strategische Partnerschaft zwischen Fabletics und Holmes Place.

Über Fabletics

Fabletics wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im kalifornischen El Segundo. Das Unternehmen ist die weltweit größte digital native Activewear-Marke*. Durch die Verschmelzung von stilprägendem Design und Performance-Technologie kreiert Fabletics die weltweit modischsten und leistungsstärksten Produkte für einen aktiven Lebensstil zu einem erschwinglichen Preis. Angetrieben durch sein innovatives VIP-Mitgliedschaftsprogramm mit über 2 Millionen loyalen Mitgliedern und unterstützt durch die Analysen der FashionOS-Technologieplattform, die ein tiefes Kundenverständnis ermöglicht, hat Fabletics Activewear über das Fitnessstudio hinaus für alle Lebensbereiche entwickelt. Fabletics wird dabei von der Grundüberzeugung geleitet, dass jeder Mensch und jeder Körper es verdient, gut auszusehen und sich gut zu fühlen.

Die Kollektionen von Fabletics sind online in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien und den Niederlanden erhältlich. Mehr als 100 hochmoderne Einzelhandelsgeschäfte weltweit laden dazu ein, die Marke persönlich zu erleben. In Deutschland ist Fabletics zudem bei führenden Onlineshops wie OTTO, Westwing, Goertz und Decathlon erhältlich.

