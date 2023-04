Mladá Boleslav (ots) –

› Holger Peters, aktuell Aufsichtsratsvorsitzender der Europcar Mobility Group und Generalbevollmächtigter der Volkswagen Bank, verantwortet ab 1. Juni 2023 den Vorstandsbereich Finanzen und IT von Škoda Auto

› Vorgänger Christian Schenk übernimmt neue Aufgaben im Volkswagen Konzern

Holger Peters, aktuell Aufsichtsratsvorsitzender der Europcar Mobility Group und Generalbevollmächtigter bei der Volkswagen Bank, wird mit Wirkung zum 1. Juni 2023 zum neuen Vorstandsmitglied für Finanzen und IT berufen. Er folgt auf Christian Schenk, der das Ressort seit 1. Oktober 2021 verantwortete. Schenk wird neue Aufgaben im Volkswagen Konzern übernehmen.

Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer: „Christian Schenk hat mit seiner fachlichen Expertise und operativen Umsetzungsstärke entscheidend dazu beigetragen, dass Škoda Auto in einem herausfordernden Marktumfeld stabile Ergebnisse erzielt hat. Zugleich hat er durch konsequente Kostendisziplin Ressourcen freigesetzt, die wir in die Transformation unseres Unternehmens investieren konnten. Ich danke Christian Schenk herzlich für sein Engagement. Zugleich freue ich mich, dass wir mit Holger Peters einen international erfahrenen Finanzexperten für Škoda Auto gewinnen konnten. Holger Peters wird die stabile finanzielle Basis unseres Unternehmens in dieser entscheidenden Phase der Transformation weiter festigen und unseren Wandel hin zu Elektromobilität und Digitalisierung ausgestalten. Insbesondere seine langjährige Erfahrung als Stellvertreter des Vorstandsmitglieds für Finanzen und IT der Porsche AG und seine umfangreiche Kenntnis der Automobilindustrie – bedingt durch Stationen bei verschiedenen OEM’s, Financial Services Gesellschaften, im Automobilhandel und bei Europcar – sind eine exzellente Basis, um Škoda zu verstärken.“

Holger Peters startete seine Laufbahn im Volkswagen Konzern 1996 bei der Porsche AG. Zuvor hatte er sein Studium in European Business Administration in Berlin und Cambridge (UK) abgeschlossen. Peters war insgesamt mehr als 26 Jahre im Porsche Konzern beschäftigt. Nach mehreren Stationen im In- und Ausland, zuletzt als Leiter Controlling bei der Porsche AG, wechselte er 2017 zu Porsche Financial Services und wurde dort zum Group CEO und Sprecher der Geschäftsführung berufen. Anfang 2022 folgte bei der Volkswagen AG die Leitung des Transformation Office Europcar, dort steuerte er – mit den beiden Investoren Attestor und Pon Holdings – für den Volkswagen Konzern den Erwerb der Europacar Mobility Group. Zuletzt war Peters Generalbevollmächtigter der Volkswagen Bank GmbH in Braunschweig sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europcar Mobility Group in Paris. Den Vorsitz des Aufsichtsrats wird Peters neben seiner neuen Rolle weiterführen.

Christian Schenk begann nach seinem Studium zum Diplom-Volkswirt an der Universität Göttingen 1999 seine berufliche Laufbahn bei der Volkswagen AG in Wolfsburg. Er bekleidete leitende Positionen u.a. bei der Konzernrevision für Europcar International in Frankreich und als Head of Central Finance des Konzernimporteurs VW Group UK in Milton Keynes. Anschließend übernahm Schenk bei der Marke Volkswagen Pkw in Wolfsburg leitende Positionen in den Abteilungen Ergebnis und Finanzierung (2009–2012) sowie Finanzielle Gesamtplanung (2012–2016). Von 2016 bis 2019 verantwortete er das Controlling der Marke Volkswagen Pkw. Im Oktober 2019 wurde er zum Finanzvorstand der MAN SE sowie zum Vorstandsmitglied für Finanz, IT und Recht der MAN Truck & Bus SE ernannt. Im Oktober 2021 wurde Schenk zum Vorstandmitglied für Finanzen und IT bei Škoda Auto berufen. Künftig wird er im Volkswagen Konzern neue Aufgaben übernehmen.

