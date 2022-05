München (ots) –

Mit 400 prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien feiert der FOCUS-Gründer und Alterspräsident des Bayerischen Landtags, Helmut Markwort, nachträglich am 20. Mai 2022 in der Theaterfabrik in Johanneskirchen bei München seinen Geburtstag. Es wird ein Abend voller „Kunst, Kitsch und Nostalgie“. Gefeierte Musik- und Theaterstars wie Leslie Mandoki, Gunther Emmerlich, Harald Schmidt und Katja Ebstein stehen live auf der Bühne.

Der Entertainer Winnie Appel führt mit seiner Band durch den Abend. Feinkost Käfer verwöhnt die Geburtstagsgesellschaft kulinarisch.

