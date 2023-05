Düsseldorf (ots) –

Intimissimi steht für Schönheit, Design und Passform. Eine Marke, die Frauen in jeder Lebensphase begleitet und unterstützt. Intimissimi ist ein Label von Frauen – für Frauen. Die Marke zelebriert die Einzigartigkeit jeder Frau in all ihren Facetten und lässt sie sich in ihrer Unterwäsche selbstbewusst, bequem und sinnlich fühlen.

Genau das zeigten Heidi Klum und ihre älteste Tochter Leni bereits in den Herbst- und Winterkampagnen von Intimissimi. Nun präsentieren die beiden Markenbotschafterinnen die neue Frühjahrskollektion des Labels. Von sinnlicher weißer Spitze mit spielerischen Perlen-Details bis hin zu Blumenstickereien auf zartem Flieder: Intimissimi ist eindeutig eine Marke für alle Frauen – unabhängig von Alter, Passform und Stil.

Heidi Klum ist erfolgreiches Model, Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Auch ihre 18-jährige Tochter Leni erobert die Modewelt mit internationalen Magazin-Covern und Event-Teilnahmen.

Die Bilder mit Heidi und Leni sind seit dem 1. Mai 2023 deutschlandweit online und in einer großen Out-of-Home Kampagne in fast 90 Städten zu sehen.

