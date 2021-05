München (ots) – Am 12. Mai 2016 launchte die Website www.3bears.de mit dem Onlineshop des Münchner Startups für Porridge- und Overnight Oats-Mischungen aus rein natürlichen Zutaten (Volllkornhaferflocken, Früchte und/oder Nüsse bzw. Schokolade) – der damit zum Geburtstag erkorene Tag der Marke 3Bears, die seitdem eine einzigartige Erfolgsgeschichte erzählt, …

… passend auch zum Pitch bei “Die Höhle der Löwen” im Jahr 2018, als das Gründer-Paar Caroline & Tim Nichols anhand des Märchens “Goldlöckchen und die 3 Bären” ihre Geschäftsidee pitchten – und einen der größten Deals der Sendungsgeschichte bis heute holten, mit Investments von Frank Thelen und Judith Williams.

… in deren vielen Kapiteln die Frühstücksroutine in Deutschland revolutioniert wurde: Porridge und Overnight Oats sind seit einigen Jahren angesagt – und 3Bears sind die Pioniere dieses Trends. Mittlerweile gibt es die Porridge- und Overnight Oats-Mischungen (und die Bio-Sorten für Erwachsene und Kinder sowie die Weltneuheit Pocket Porridge) in mehr als 7.000 Filialen von REWE, Edeka, Kaufland, Müller Drogeriemärkten, … und seit dem Launch der Bio-Sorten auch in den großen Bio-Märkten (begleitend dazu natürlich auch im mittlerweile sehr gewachsenen Onlineshop).

… und in deren Verlauf das Münchner Startup von den zwei Gründern, Caroline aus Bayern und Tim aus Großbritannien, die sich in London kennengelernt hatten und dann gemeinsam zur Gründung nach München zogen (mittlerweile Ehepaar und Eltern), auf ein Team von rund 30 Mitarbeiter*innen gewachsen ist – plus die langjährigen Partner in der Rubin Mühle im Schwarzwald für die Haferflocken, am Bodensee für die Trockenfrüchte und in Franken für die speziellen Zutaten der Bio-Sorten. Alle Rezepte werden immer noch von Caroline Nichols entwickelt, die mittlerweile zu den gefragtesten Hafer-Expertinnen zählt.

… zu der auch Verantwortungsbewusstein selbstverständlich dazugehört: 3Bears spenden als Mitglied bei “1% for the planet” ein Prozent des Jahresumsatzes an Umweltschutzprojekte, sind Mitglied in der Plastic Bank, versenden ausschließlich mit DHL GoGreen und verpacken wo immer möglich mit Green PE aus nachwachsenden Rohstoffen.

…und die als “Geburtstagsgeschenk” nun auch in der Heimat von Gründer Tim weitergeschrieben wird: Pünktlich zum Mai 2021 kann das Business von 3Bears in Großbritannien nach allen Hindernissen des Brexit richtig gestartet werden: 3Bears kommt aus Deutschland in die Heimat des Porridge – der finale Beweis einer einzigartigen Erfolgsgeschichte um ein besonderes Frühstück, erzählt von einer besonderen Marke.

