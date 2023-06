Herborn (ots) –

Der diesjährige Welttag des Mikrobioms (World Microbiome Day) am 27. Juni steht unter dem Motto „Microbes and Food“, also „Mikroben und Essen“. Das zeigt die enge Verbundenheit unserer Ernährung mit den Bakterien im Darm. Dabei unterstützen die Darmbakterien nicht nur unsere Verdauung, sondern sie können über Botenstoffe auch unser Sättigungsgefühl beeinflussen. Bakterielle Sättigungssignale – beispielsweise durch das natürliche Bakterium Hafnia alvei HA4597® – können so bei der Gewichtsreduktion helfen.

Mit dem, was wir essen, bestimmen wir maßgeblich die Zusammensetzung unserer Darmflora. Dabei sind ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Vollkornprodukte besonders vorteilhaft. Denn sie dienen als Nahrung für gesundheitsfördernde Darmbakterien, die uns beispielsweise mit der kurzkettigen Fettsäure Buttersäure (Butyrat) für eine gesunde Darmschleimhaut unterstützen.

Wer „bunt und gesund isst“, sorgt für eine artenreiche Lebensgemeinschaft in seinem Darm.

Unsere Darmbakterien helfen nicht nur bei der Verdauung und versorgen uns mit Vitaminen sowie kurzkettigen Fettsäuren, sondern sie beeinflussen sogar unser Essverhalten, indem sie beispielsweise Sättigung vermitteln können.

Bakterien-vermittelte Sättigung hilft beim Abnehmen

In 2015 erregte eine wissenschaftliche Studie (1) von der Universität in Rouen, Frankreich, Aufsehen, deren Ergebnis lautete: „Darmmikroben signalisieren dem Gehirn, wenn sie satt sind.“ Wie die Wissenschaftler zeigen konnten, geben E. coli-Bakterien etwa 20 Minuten nach einer Mahlzeit Proteine, also Eiweiße, ab, die bei den Versuchstieren die Menge des im Darm produzierten Peptidhormons YY (PYY) steigerten. PYY verzögert die Magenentleerung und sorgt für ein gesteigertes Sättigungsgefühl.

Weitere Forschung führte zur Entdeckung des bakteriellen Eiweißes ClpB, das dem menschlichen Sättigungshormon alpha-MSH ähnelt. ClpB-Produzent ist der Bakterienstamm Hafnia alvei HA4597®, der damit sowohl im Darm – über PYY – als auch den Nervenzellen im Gehirn Sättigung signalisiert.

Wie eine 12-wöchige Studie (2) mit 236 übergewichtigen Teilnehmern von 20 bis 65 Jahren gezeigt hat, kann der ausgewählte Bakterienstamm durch ein verbessertes Sättigungsgefühl beim Abnehmen unterstützen. Denn in der Gruppe mit den Hafnia alvei HA4597®-Bakterien verloren mehr Studienteilnehmer unter einer leicht kalorienreduzierten Diät mindestens 3 Prozent ihres Ausgangsgewichtes als in der Placebo-Gruppe. Die Teilnehmer, die Hafnia alvei HA4597® einnahmen, litten weniger an Hunger als die Personen, die Placebo erhielten.

Nahrungsergänzungsmittel mit Hafnia alvei HA4597®

Der ausgewählte Bakterienstamm Hafnia alvei HA4597® ist im Nahrungsergänzungsmittel SymbioLife® Satylia® enthalten – in Kombination mit den beiden Spurenelementen Chrom und Zink*, die einen aktiven Stoffwechsel unterstützen. Ein aktiver Stoffwechsel hilft, mehr Kalorien zu verbrauchen. Zusammen mit der verbesserten Sättigung dank Hafnia alvei HA4597® ist das Präzisions-Probiotikum SymbioLife® Satylia® die Mikrobiom-basierte Lösung für Abnehmwillige.

Die empfohlene Verzehrmenge beträgt täglich 2 Kapseln: 1 zum Frühstück und 1 zum Mittagessen.

Übergewichtige Menschen besitzen weniger bakterielle Botenstoffe

MetaHIT (METAgenomics of the Human Intestinal Tract) – ein von der Europäischen Kommission finanziertes Projekt zur Sequenzierung des genetischen Potentials unserer Darmmikroben – hat genetische Informationen unserer Darmflora in Stuhlproben analysiert. Wie sich dabei herausstellte, besitzen übergewichtige Menschen im Stuhl deutlich weniger bakterielle Gene, die für die ClpB-Produktion verantwortlich sind, als normalgewichtige Personen (3). Das zeigt, wie wichtig bakterielle Sättigungssignale für unser Körpergewicht sind.

*Chrom und Zink tragen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei.

Mehr unter https://www.symbiopharm.de/produkte/symbiolife-satylia

und auch unter https://hafnia-abnehmen.de/ sowie https://www.symbiolife-satylia.de/

