Exklusive Farbvariante für Haarpflege-Technologien ist ausschließlich während der Feiertags-Saison 2023 erhältlich

Exklusiv für die Feiertage 2023 stellt Dyson die Blue Blush Geschenkedition für ausgewählte Hair-Care-Produkte vor. Ein elektrisierendes Tiefblau kontrastiert mit einem pastellfarbenen Zartrosa in ultramattem Finish. Die Dyson Designer*innen sowie Ingenieur*innen für Farbe, Materialien und Oberflächen (Colour, Materials and Finishes, CMF) haben in Bezug auf Farb- und Materialinnovation neue Wege erkundet.

Zartrosa, tiefes Blau

Wir entwickeln unsere Farbpaletten ebenso sorgfältig wie unsere Produkte, wobei Haarpflege ein spannendes Experimentierfeld für Farben ist. Die CMF-Designer*innen haben sich von einigen unserer ikonischen Dyson Farben inspirieren lassen, um neue Farbtöne, Oberflächen sowie Kombinationen zu entwickeln und unser Farbportfolio zu erweitern. Das kultige Fuchsia-Pink markierte unseren Einstieg in die Haarpflege und wir bringen es als nicht metallischen, hellen Farbton zurück. Das Tiefblau basiert auf dem intensiven Farbton des Lapislazuli-Halbedelsteins – wir haben den Ton aufgefrischt, um einen Kontrast zum wunderschönen Zartrosa zu schaffen. Ein ultramattes Finish ergänzt die Farbgebung. Satinierte Lacke sorgen für eine glatte Soft-Touch-Textur und einen angenehmen Griff.

Emma Sheldon, Vizepräsidentin von CMF Design: „Dyson Produkte haben sich noch nie vor Farbe gescheut, wir lieben Farben und entwickeln sie ständig weiter, um den Erwartungen entsprechen zu können. Die Edition zeigt, dass die CMF-Designer*innen von Dyson nicht nur mit Farben, sondern auch mit Oberflächen experimentieren. Sie haben eine ,keramische‘ Deckschicht entwickelt, die die Konventionen des modernen Luxusdesigns herausfordert. Das kräftige und technische Blau, ergänzt durch das sanfte Rosa, ist eine perfekte Dyson Kombination, die Innovation und Schönheit in unserer Haarpflegeserie unterstreicht.“

Die 2023 Blue Blush Produkte von Dyson sind ab dem 01.09.2023 in den Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.

Dyson Supersonic Haartrockner

Entwickelt für alle Haartypen, ist der Dyson Supersonic Haartrockner leistungsstark und schnell. Das Produkt verwendet einen konzentrierten Luftstrom, liegt gut in der Hand und ist leiser als andere. Im Gegensatz zu herkömmlichen Haartrocknern misst der Dyson Supersonic die Lufttemperatur 40-mal pro Sekunde, um die abgegebene Temperatur zu regulieren und das Haar vor Hitzeschäden zu schützen.

Der Dyson Supersonic Haartrockner in Blue Blush ist in den Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.

Dyson Airwrap Multi-Haarstyler

Wir haben den Dyson Airwrap Multi-Haarstyler für ein noch schnelleres und einfacheres Styling überarbeitet. Er ist mit der intelligenten Temperatur-Regulierung von Dyson ausgestattet, die das gewünschte Styling mit einer niedrigeren Temperatur erreicht und so das Haar vor Hitzeschäden schützt.

Das Herzstück des Dyson Airwrap Multistylers ist der Dyson Digitalmotor. Der Motor erzeugt einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom, der sich aufgrund von Druckunterschieden an die Oberfläche anheftet und den sogenannten Coanda-Effekt erzeugt. Das Ergebnis ist ein natürlicher Look mit einem glatten Finish, ganz gleich, ob das Haar gelockt, gewellt, geglättet oder rau geföhnt werden soll.

Das Produkt lässt sich mit einer Reihe von Aufsätzen individuell an den Haartyp, die Haarlänge und den individuellen Style anpassen.

Der Dyson Airwrap Multi-Haarstyler in Blue Blush ist in den Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.

Dyson Corrale Haarglätter

Der Dyson Corrale Haarglätter eignet sich für alle Haartypen und besitzt eine bahnbrechende Technologie der biegsamen Heizplatten, die dafür sorgt, dass Hitze und Spannung bei jedem Schritt gleichmässig auf die Haarsträhnen verteilt werden, wodurch die Abhängigkeit von der Hitze reduziert wird.

Der kabellose Dyson Corrale Haarglätter mit seiner 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akkutechnologie ist perfekt für alle, die ihr Haar pflegen möchten, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Die kabellose Freiheit ermöglicht ein Styling vom Schreibtisch bis zur Tanzfläche, ideal für die Büroparty oder zum Auffrischen auf dem Weg zur Familienfeier.

Der Dyson Corrale Haarglätter verfügt über drei präzise Temperaturen und verwendet einen Platinsensor, der die Temperatur 100 Mal pro Sekunde misst. Diese Technologie kommuniziert mit einem Mikroprozessor, der wiederum das Heizsystem steuert, um eine präzise, genaue Hitze zu liefern.

Der Dyson Corrale Haarglätter in Blue Blush ist in den Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.

Weiteres Bildmaterial zum Download finden Sie hier. (https://sendfiles-eu.omnicomgroup.com/link/dYpqIa7OzSEzorkNs2Kt22)

