Fiete ist die neue Hundefuttermarke von deuka companion. Einfaches Füttern mit einem guten Bauchgefühl: Das ist der Anspruch der neuen Marke. In Hundefutter von Fiete kommt nur rein, was für die ausgewogene Nährstoffversorgung eines Hundes gut und wichtig ist – und das zu einem fairen Preis. Wen das überzeugt, bestellt die Nährstoff-Futter für Hunde mit nur wenigen Klicks direkt zu sich nach Hause. Fiete ist seit dem 1. März exklusiv im Online-Shop von deuka companion (www.deuka-companion.com) erhältlich.

„Gutes Futter für eine artgerechte Ernährung, orientiert an den Bedürfnissen deines Hundes. Alles intelligent entwickelt nach höchsten deutschen Standards. Das ist der Anspruch von Fiete“, so Michael Alvermann, Leiter Produktentwicklung Fiete. „Nach einer intensiven Entwicklungsphase können wir nun stolz sagen: Mit Fiete haben wir ein hochwertiges, zeitlos gutes Hundefutter entwickelt.“

Nährstoff-Futter von Fiete: In jeder Lebensphase maßgeschneidert füttern

Vom Welpen, über Junior und Adult bis hin zum Senior: In jeder Lebensphase haben Hunde unterschiedliche Bedürfnisse an ihr Futter. Deshalb ist der Nährstoffmix der Fiete-Hundefutter stets am Bedarf der Vierbeiner orientiert. Die ausgewogenen Rezepturen aller Trockenfutter und Nassfutter decken den Bedarf der Hunde in jeder Lebenslage optimal ab. Die Alleinfutter sind seit 1. März exklusiv im Webshop auf www.deuka-companion.com erhältlich.

Ohne Getreide, glutenfrei, viel frisches Fleisch: Fiete ist bekömmlich und begehrt zugleich

Hunde lieben Fleisch! Die natürliche Zutat ist schmackhaft, gut verdaulich und liefert viele lebenswichtige Nährstoffe. Ob Huhn, Rind, Ente, Lamm oder Lachs: Die Nährstoff-Futter von Fiete besitzen daher einen hohen Frischfleischanteil. Halter*innen sensibler Hunde greifen zu den besonders verträglichen allergenfreien Monoproteinfuttern im Fiete-Sortiment. Viele Hunde reagieren aber auch empfindlich auf Getreide. Daher sind die Hundefutter von Fiete frei von Getreide und dem Klebereiweiß Gluten. Das macht sie besonders verträglich und leicht bekömmlich – selbst für sensible Hunde.

Mit Transparenz gegen Augenwischerei: KIN-Siegel belegt Futterqualität

Einfaches, intuitives Füttern, artgerecht und unkompliziert – alles mit einem guten Bauchgefühl: Das ist der Anspruch von Fiete. Dafür setzt die Hundefuttermarke auf höchste Qualität und Transparenz. Auf allen Trockenfuttersäcken finden Hundehalter*innen genaue Angaben zu Zutaten, Inhaltsstoffen und Fütterungsempfehlungen. Als erstes deutsches Hundefutter wird Fiete zudem regelmäßig vom renommierten Lebensmittelinstitut KIN kontrolliert. Das Institut prüft alle Nährwerte der Trockenfutter und weist die Analyseergebnisse auf seiner Website aus. Über einen QR-Code auf jeder Packung, können Hundehalter*innen die Analyseergebnisse des akkreditierten Labors offen einsehen. Das bietet Orientierung, Sicherheit und macht Fiete zum wohl transparentesten Hundefutter Deutschlands!

