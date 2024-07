Neckarsulm (ots) –

Vegane Ernährung spielt für immer mehr Menschen eine wichtige Rolle: Jeder fünfte Deutsche interessiert sich für vegane Ernährung1 und bereits jetzt leben mehr als 1,5 Millionen Menschen in Deutschland vegan2 – Tendenz steigend. Kaufland will seine Kunden bei ihrer pflanzlichen Ernährung unterstützen und bietet unter seiner Eigenmarke K-take it veggie jetzt noch mehr vegane Produkte an: Die Kunden können ab sofort aus über 100 verschiedenen Artikeln wählen. Damit führt das Unternehmen unter K-take it veggie rund 20 Prozent mehr Produkte als bisher. Zu den neuesten veganen Produkten zählen unter anderem veganer Parmesan, Lachs und vegane Käse-Sticks.

„Unser Ziel ist es, jedem Kunden das für seine Ernährung passende Angebot bereitzustellen. Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren sind für uns eine wichtige und wachsende Kundengruppe. Aus genau diesem Grund haben wir vor sieben Jahren die Marke K-take it veggie eingeführt – und die Nachfrage unserer Kunden nach den Produkten dieser Eigenmarke ist seither kontinuierlich gestiegen. Mit K-take it veggie wollen wir unseren Kunden für jeden Geschmack und jeden Tag passende pflanzliche Produkte bereitstellen und sie auch zu neuen Gerichten inspirieren“, sagt Oliver Schmitz, Geschäftsführer im Einkauf International bei Kaufland.

Bei Kaufland erhalten die Kunden mehr als 7.000 Marken- und Eigenmarkenprodukte, die dauerhaft so günstig sind wie bei den Discountern. Dieses Preisversprechen gilt natürlich auch für die veganen und vegetarischen Ersatzprodukte von K-take it veggie. Daher hat Kaufland im vergangenen Jahr die Verkaufspreise dieser Eigenmarke reduziert und sie damit an das Preisniveau der entsprechenden Artikel tierischen Ursprungs angeglichen. Im Rahmen seines Nachhaltigkeitsengagements ist dem Einzelhändler wichtig, pflanzliche Ernährung erschwinglich und einfach anzubieten.

Bestätigt wird das sehr günstige Angebot von pflanzlichen Produkten bei Kaufland auch durch eine Preisstudie von ProVeg. Im Rahmen der Studie hat ProVeg den Preisunterschied zwischen einem pflanzlichen und einem tierischen Einkaufskorb mit je zwölf Produkten ermittelt. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass es den günstigsten pflanzlichen Einkaufskorb bei Kaufland gibt3. Besonders günstig sind demnach vor allem pflanzliche Milchalternativen oder pflanzliche Burgerpatties.

Über das vegane Sortiment bei Kaufland

Den Kunden umfassende pflanzliche Alternativen zu bieten, ist ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Kaufland, darum bietet das Unternehmen neben den Produkten von K-take it veggie auch mehr als 1.000 vegetarischen und veganen Produkten bekannter Marken an. Hinzu kommt ein großes Sortiment an Obst und Gemüse mit jährlich über 400 verschiedenen Artikeln.

