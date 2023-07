PillerseeTal (ots) –

Kostenlose PillerseeTal Card für Kinder inklusive. Ein Herbsturlaub im PillerseeTal ist etwas ganz Besonderes.

Dieser Herbst wird wieder GRÜN im PillerseeTal – und das obwohl sich die Almwiesen der Kitzbüheler Alpen wie gewohnt Gold färben während sich Bäume ihr buntes Farbenkleid überwerfen.

Vom 9. September bis zum 31. Oktober erhalten Kinder eine kostenlose PillerseeTal Card. Einzige Voraussetzung: Ein Elternteil muss die Vorteilskarte für denselben Zeitraum erwerben (z.B. für drei Tage 66 Euro p.P.). Die PillerseeTal Card bietet zahlreiche Vorteile, so sind etwa die Fahrten mit den Bergbahnen und der Zugang zu den abwechslungsreichen Bergerlebniswelten inkludiert. Actionliebhaber können den Erlebnispark Familienland mit der größten Familienachterbahn Österreichs oder den Hochseilgarten in St. Ulrich am Pillersee besuchen.

Ein besonderer Tipp ist das Outdoor-Escape-Game rund um den sagenumwobenen Steinbergkönig, das spannende Rätsel und „Augmented Reality“-Elemente bietet.

Umweltschonend zum „Grünen Familienherbst“ im PillerseeTal! Bei Bahnanreise, steht ein kostenloser Bahnhofshuttle zur Unterkunft und retour in der Region zur Verfügung. Zusätzlich ist die Vor-Ort-Mobilität in der Gästekarte enthalten. Weitere Informationen zum Grünen Herbst und den ganze Reihe an Mehrwerten unter www.pillerseetal.at/grüner-herbst

