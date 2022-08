Bremen (ots) –

– Milka feiert großen Relaunch

– Weiterentwickelte Rezeptur, neue Tafelform und modernes Verpackungsdesign

– „Erst probieren, dann kommentieren!“ – Pop-up Experience „Milka 5 Senses Journey“ in Hamburg animiert, Milka mit allen Sinnen neu zu entdecken

Seit mehr als 120 Jahren steht Milka für Genuss, unvergleichlichen Geschmack sowie das Gefühl, wenn ein Stückchen Schokolade zart auf der Zunge schmilzt. Um Milka Fans – und jene, die es noch werden wollen – auch in Zukunft zu begeistern, hat ein Team von mehr als 30 Schokoladenexpert*innen aus Forschung und Entwicklung über drei Jahre getüftelt, probiert und über 3.000 Konsument*innen nach ihrer Meinung befragt – und präsentiert nun voller Stolz die weiterentwickelte Milka! Ein höherer Kakaoanteil macht Milka Alpenmilchschokolade jetzt noch schokoladiger und verleiht ihr eine intensivere Kakaonote. Dafür verwendet Milka weiterhin nachhaltig angebauten Kakao aus dem „Cocoa Life“ Nachhaltigkeitsprogramm für Schokolade von Mondelez International – deutlich sichtbar am Logo erkennbar, das von nun an auf der Vorderseite der Verpackung abgebildet ist. Damit gibt es nun die zarteste Milka! Mit der weiterentwickelten Rezeptur setzt Milka weiterhin auf hochwertige, sorgfältig ausgewählte Zutaten, um eine zarte Schokolade zu kreieren, die Milka-Fans kennen und lieben werden.

Noch zartere Momente dank neuer Tafelform!

Doch Milka hat nicht nur die Rezeptur weiterentwickelt – auch die Tafelform wurde optimiert! Dank abgerundeter Ecken passt sie sich jetzt noch besser an den Gaumen an. Die befragten Konsument*innen bestätigen: Die neue Tafelform bietet noch zartere Momente. Zudem schenkt Milka der beliebten lila Kuh mehr Aufmerksamkeit. Sie wurde auf einem Eck-Stückchen verewigt – eine liebevolle Hommage an sie, denn sie wird dieses Jahr stolze 50 Jahre alt. Darüber hinaus sorgt ein neues zeitgemäßes Verpackungsdesign für einen noch frischeren Markenauftritt.

Einmalige Pop-up Experience „Milka 5 Senses Journey“ in Hamburg: Die weiterentwickelte Milka mit allen Sinnen erleben

Ende September lädt Milka zusätzlich zu einer mit allen Sinnen erlebbaren Pop-Up Experience in Hamburg ein: Die beliebte lila Kuh auf der Tafel sehen, die Schokolade mit den eigenen Händen ertasten, das knackige Geräusch hören, wenn man ein Stückchen abbricht – und natürlich die intensive Note von Kakao wahrnehmen und die Schokolade zart auf der Zunge schmelzen lassen.

Unter dem Motto „Erst probieren, dann kommentieren!“ wird es fünf unterschiedlich gestaltete Erlebnisstationen, an denen die Besucher*innen die Milka Alpenmilchschokolade völlig neu wahrnehmen und entdecken können. Der Eintritt ist kostenlos, die Pop-up Experience ist mehrere Tage lang geöffnet.

Die neuen Milka Tafeln sind ab sofort im teilnehmenden Handel verfügbar.

Über Mondelez International

Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 29 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, LU und Toblerone.

Mit der Strategie „Snacking made Right“ bietet das Unternehmen Konsument*innen für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. Denn rund um den Globus werden kleine Mahlzeiten und Snacks im flexibler werdenden Alltag der Menschen immer wichtiger. Dies zeigen auch die Ergebnisse der „State of Snacking(TM)“-Studie, die das Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von Mondelez International durchgeführt hat. Weitere Informationen hier (https://www.mondelezinternational.com/stateofsnacking).

Mondelez International ist im Standard & Poor’s 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com oder folgen Sie uns auf Twitter. Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier (http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany).

