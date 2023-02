Stuttgart (ots) –

Bei der in der Autobranche stets mit großer Spannung erwarteten Leserwahl BEST CARS von auto motor und sport kann Porsche einen historischen Erfolg erzielen und vier von insgesamt 13 Kategorien für sich entscheiden. Der Klassiker des Unternehmens, der Sportwagen 911, vereint in seiner Kategorie sogar über 35 Prozent der Stimmen auf sich. „Eine so breite Zustimmung für ein Modell ist wirklich außergewöhnlich“, sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport. „Der 911 ist bei unseren Lesern nach wie vor extrem beliebt.“Auch die Cabrio-Version des 911 schafft es auf den Spitzenplatz seiner Kategorie. Außerdem gewinnt der Porsche Taycan die Obere Mittelklasse, und das Modell Macan liegt bei den Großen SUV / Geländewagen vorn.

Die Zahl der Teilnehmenden bleibt auch bei dieser 47. Ausgabe von BEST CARS sehr hoch: 101.550 Leserinnen und Leser (notariell testiert), haben ihre Stimme abgegeben. „Das große Interesse auch in diesem Jahr und die insgesamt über 3,5 Millionen Teilnehmer seit 1990 machen die Bedeutung von BEST CARS als wichtige Leser- und Endverbraucherbefragung in Deutschland aus“, sagt Markus Eiberger, Mitglied der Geschäftsleitung und seit vielen Jahren bei der Motor Presse Stuttgart für die Leserwahl verantwortlich. „Diese Zahlen sind eindrucksvoller Beleg für den immensen Wirkungsgrad der Medienmarke auto motor und sport in besonders marktrelevanten Zielgruppen.“ Das macht auch die Frage nach den Kaufplänen der Teilnehmenden besonders interessant. Diesmal haben 40 Prozent angegeben, innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre ein Auto kaufen zu wollen, und bei 26 Prozent soll es sogar ein Neuwagen werden. Eiberger: „Einen so hohen Wert hatten wir bei dieser Frage zuletzt Mitte der 1990er Jahre.“

Das Feld der Autos, unter denen die Teilnehmenden ihre Favoriten wählen konnten, war mit 422 Fahrzeugen größer als je zuvor, und 108 davon – also gut ein Viertel – waren Elektromodelle. „Weil diese Antriebsart inzwischen für viele Käufer ein entscheidendes Kriterium darstellt, wurden in diesem Jahr erstmalig die Verbrenner- und reinen Elektrovarianten separat zur Wahl gestellt, selbst wenn sich diese optisch kaum unterscheiden“, erläutert Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport. Ebenfalls neu bei der BEST CARS-Leserwahl ist die Kategorie „Luxus-SUV / Geländewagen“, die das Mercedes G-Modell gewonnen hat. Es war zuvor viele Jahre Sieger in der bisherigen Kategorie „Große SUV / Geländewagen“, die nun der Porsche Macan erobert hat.

Spannend sind auch die Ergebnisse der Kategorie Mini Cars, in der Fiat mit seinem Modell 500e nicht nur die Import-, sondern auch die Gesamtwertung für sich entscheidet. Rang 2 in beiden Wertungen erreicht der Abarth 595/695. Weitere Wahlergebnisse werden auf der Internetseite BestCars-award.com (https://scrollytelling-motorpresse.pageflow.io/bestcars-award-2023?utm_source=bestcars&utm_medium=qr-code_pm&utm_campaign=landingpage) vorgestellt, ebenso in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport (5/2023), die ab heute im Handel und zudem im Shop der Motor Presse Stuttgart erhältlich ist (shop.motorpresse.de, auch als ePaper). Eine Liste der Top 3 in Gesamt- und Importwertung aller 13 Kategorien erhalten Sie auf der Internetseite des Medienhauses Motor Presse Stuttgart unter diesem Link (https://www.motorpresse.de/presse/news/leserwahl-best-cars-2023/) .

Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

