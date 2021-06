Baierbrunn (ots) – Seit Corona mehr denn je: Sie beraten, sie betreuen, sie versorgen die Bevölkerung: die Apotheken vor Ort. Anlässlich des diesjährigen Tags der Apotheke am 7. Juni wirft der Wort & Bild Verlag mit dem neu adaptierten TV-Spot “Danke, Apotheke” erneut ein reichweitenstarkes Schlaglicht auf die Leistungen der Apotheken. “Apothekerinnen und Apotheker leisten jetzt mehr denn je. Wir bringen diesen wertvollen Einsatz für die Gesundheit der Menschen ins Fernsehen, damit alle sehen, was wir an unseren Vor-Ort-Apotheken haben”, sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags.

Dankes-Aktion bringt 76 Millionen Kontakte zum Tag der Apotheke

“Heute ist Tag der Apotheke. Also Zeit, mal allen Apotheken einfach “Danke” zu sagen, weil ihr immer für uns da seid, wenn wir dringend Hilfe brauchen. Und weil wir uns in Gesundheitsfragen immer auf Euch verlassen können. Danke Apotheke. Was wären wir ohne Euch?” … so beginnt der Spot, der alleine am 7. Juni 76 Millionen mal Menschen ab 14 Jahren erreicht.* Am Tag der Apotheke läuft der 16-sekündige TV-Spot auf den reichweitenstarken Sendern ARD, ZDF, RTL, Pro7, SAT1, Kabel1, RTL Plus, n-tv und VOX als besondere Würdigung der Apotheken. Auch im Funk sowie als 8-Sekünder auf Digital Out of Home wird die Botschaft “Danke Apotheke” am 7. Juni ausgestrahlt.

Der Spot “Danke, Apotheke” ist eine gemeinschaftliche Aktion mit der Gesundheitsplattform gesund.de, die am Ende des Spots neben apotheken-umschau.de als Absender genannt ist.

Der Wort & Bild Verlag zählt neben BD Rowa Germany GmbH, NOVENTI Health SE, PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG und Sanacorp eG zu den Gesellschaftern von gesund.de.

Dr. Peter Schreiner, Vorsitzender der Geschäftsführung von gesund.de: “So geht Partnerschaft: Eine Aktion wie diese verkörpert ideal, wofür gesund.de. steht: Mit vereinten Kräften verbinden wir Menschen in ganz Deutschland mit ihren Leistungserbringern vor Ort.”

Mitmachen für die Apotheke vor Ort

Alle Redaktionen und Plattformen, die diese gemeinschaftliche Aktion unterstützen wollen, können den Spot https://www.youtube.com/watch?v=jcQ65FkL71I mit dem nachfolgenden Code auf ihrer Website einbauen – für die Einbindung des Codes von YouTube gelten die Nutzungs-und Datenschutzbestimmungen von YouTube:

*) Quellenangabe:AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, ma 2020 Audio II Update, Public Video Reichweitenstudie 2020 (TNS Infratest/ISBA)

Pressekontakt:

Gudrun Kreutner, Leitung Unternehmenskommunikation

Dr. Judith Pöverlein, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 089/ 744 33-343

E-Mail: [email protected]

www.wortundbildverlag.de

facebook.com/wortundbildverlag

Original-Content von: Wort & Bild Verlag – Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots