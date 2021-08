Bad Wimpfen (ots) – “Lidls Veganes Kochstudio” geht live: Am Sonntag, 8. August, ab 18.30 Uhr zeigt Lidl auf www.lidl.de/live, dass pflanzliche Alternativen nicht nur bei Veganern, sondern auch bei Flexitariern und Fleischliebhabern für vielfältige Abwechslung auf dem Grill sorgen können. Mit Obst und Gemüse sowie Produkten der Lidl-Eigenmarke “Vemondo” grillen Schauspieler Ralf Moeller und Star-Koch Timo Franke im Duell vegane Schlemmereien, die die Moderatorin Johanna Klum und die vorab ausgelosten Teilnehmer vor Ort im Anschluss probieren. Dabei erfahren die Zuschauer praktische Tipps und Tricks zum pflanzlichen Grillen und können durch Fragen sowie bei einem Gewinnspiel aktiv daran teilnehmen. Ein musikalischer Überraschungsgast rundet die Veranstaltung ab. Mit dem Live-Event knüpft Lidl an die ersten beiden Folgen des Veganen Kochstudios zu den Basics und Gewürzen beim pflanzlichen Kochen an, die in den unternehmenseigenen sozialen Plattformen ausgestrahlt wurden.

