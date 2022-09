Baierbrunn (ots) –

Der Herbst hat gerade begonnen und schon ist der Monat September für die Wort & Bild Verlagsgruppe buchstäblich ein goldener: Über gleich fünf Auszeichnungen können sich die kreativen Köpfe der Baierbrunner Gesundheitsmanufaktur freuen: COMPRIX-Gold, Vision.A Award in Bronze und Gold, erster Platz beim „Apotheken-Favoriten“-Preis sowie Auszeichnung der Deutsche Gesellschaft für Männergesundheit (DGMG).

Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe: „Unsere Marken sorgen für Aufsehen in der Branche! Es ist schön zu sehen, dass unsere Medien so gut ankommen, sowohl beim Fachpublikum als auch bei den Endkund:innen. Fünf so hochrangige Preise in so kurzer Zeit sind eine Bestätigung für die Qualität und Kreativität unserer Produkte. Mein Dank gilt allen Mitarbeiter:innen, die in hervorragender Teamarbeit solche Glanzleistungen hervorbringen.“

Die Auszeichnungen im September 2022:

– COMPRIX Gold Award für herausragende Healthcare-Kommunikation in der Kategorie „Imagewerbung“ / „Health OTC & Wellness-Consumer“: Für die Jubiläumssonderbeilage „Rentner-Bravo“, mit der die Apotheken Umschau aus dem Wort & Bild Verlag zu Beginn des Jahres ein Zeichen für Optimismus, Mut und Partnerschaften setzte und damit ein gewaltiges Medienecho auslöste, wurde Deutschlands meistgelesenes Gesundheitsmagazin jetzt mit dem wichtigsten Preis in der Pharmakommunikation geehrt. Der COMPRIX gilt als Gütesiegel für Exzellenz und Kreativität in der gesamten Branche.

– Bei der Zukunftskonferenz Vision.A, powered by Apotheke Adhoc, gab es in der Kategorie „Bester Podcast Healthcare“ den Vision.A Award Gold für den Podcast „Auf Herz & Ohren mit Doc Caro“ des Wort & Bild-Schwesterunternehmens Vita Health Media GmbH, den sie für den Kunden AOK Rheinland/Hamburg entwickelt hat. Den Vision.A Award Bronze gab es für „Ne Dosis Wissen“, den B2B-Podcast von Apotheken Umschau Pro, der sich zum Publikumsliebling der Health Professionals entwickelt.

– Auf der expopharm, Europas größter pharmazeutischer Fachmesse, wurde die Apotheken Umschau zum Sieger der „Favoriten-Studie 2022“ in der Kategorie Kundenmagazine gekürt. Für die Studie wurden im Auftrag der Apothekenfachzeitschrift „Die erfolgreiche Apotheke“ Apothekeninhaber:innen sowie -filialleiter:innen befragt – mit dem Ergebnis, dass der Wort & Bild-Gesundheitszeitschrift eine Vorbildfunktion im Markt zukommt.

– Der „Medienpreis 2022 Männergesundheit“ der Deutschen Gesellschaft für Männergesundheit (DGMG) für eine herausragende medizinjournalistische Veröffentlichung ging an die Apotheken Umschau-Redakteurin Annika Röcker für ihren Beitrag „Alles klar, Prostata?“ (AU5B/2022).

Und vielleicht gibt es einen weiteren Grund zur Freude im November: Die Jubiläumsaktion „Rentner-Bravo“ steht auf der Shortlist beim PR Report Award 2022. Daumen drücken!

Hintergrund:

„Ne Dosis Wissen“: Gut informiert in den Tag starten

Der Podcast ist als Kick-Start in den Tag für Menschen in Gesundheitsberufen gedacht: Werktags ab 6 Uhr in der Früh stellen Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau, und Gesundheitsredakteurin und Ärztin Dr. Laura Weisenburger abwechselnd in knapp 10 Minuten neue Forschungsergebnisse, Neuigkeiten aus der Gesundheitspolitik und aktuelle Entwicklungen vor. Das im Frühjahr 2022 gestartete Format ist bislang einzigartig im deutschsprachigen Raum.

„Auf Herz & Ohren mit Doc Caro“: Gesundheitspodcast der AOK Rheinland/Hamburg

Kann ein Herz wirklich brechen? Wie erkennt man eine Depression? Wie viel Alkohol ist zu viel? Diese und viele weitere spannende Gesundheitsfragen klärt Deutschlands bekannteste Notfallmedizinerin, die Videobloggerin und Bestsellerautorin („Eine für alle“) Dr. Carola Holzner, im neuen Podcast der AOK Rheinland/Hamburg, den die Vita Health Media GmbH entwickelt hat. Zusammen mit Fachleuten bespricht Doc Caro in jeder Folge ein Thema rund um ganzheitliche Gesundheit und beantwortet Fragen, die alle interessieren: leicht verständlich und immer auf den Punkt.

Apotheken Umschau: Jubiläumssonderbeilage „Rentner-Bravo“

Um ihren 66. Geburtstag stilvoll – und augenzwinkernd – zu feiern, erschien die Apotheken Umschau am 15. Januar 2022 mit einer zehnseitigen Sonderbeilage im Heft. Diese „Rentner-Bravo“ wartete mit dem Layout der epochemachenden Jugendzeitschrift auf, die ebenfalls 1956 erstmals erschien und somit auch 66 Jahre zählt. Das Sonderheft präsentierte wie die BRAVO selbst eine Foto-Lovestory (zwischen einem Apotheker und einer Diabetes-Patientin), die „Corona-VIPs“ um Drosten & Co. („New Profs on the Block“), ein Dr. Sommer-Team bestehend aus einem Urologen und einer Apothekerin namens Sommer, die vermeintlich heikle Themen verhandelten („Impotent durch Radfahren?“) und last but not least zierte Marianne Koch das Cover. Koch, die im letzten Jahr ihren 90. Geburtstag feierte und immer noch arbeitet, stand in den 1950er und 60er Jahren mit Hollywood-Stars zusammen vor der Kamera, schmückte mehrfach die BRAVO-Titelseite und erfüllte sich mit 40 Jahren ihren Jugendtraum und wurde Ärztin. In dieser Funktion hat Marianne Koch mehrere Beiträge in der Apotheken Umschau veröffentlicht, was sie zum idealen Bindeglied zwischen den beiden Kult-Publikationen machte.

Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat informiert sie über alle wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 7.431.900 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW 2/2022) und wird von 17,81 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2022).apotheken-umschau.de steht für seriöse Inhalte und umfassende Gesundheitsinformationen, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Das Gesundheitsportal verzeichnet monatlich 7,07 Mio. Unique User* und 14.643.081 Visits**.

*AGOF daily digital facts 5/2022, Internetnutzer 16+; **IVW 8/2022

