Neckarsulm (ots) –

G steht für Gönnen – das wissen vor allem die Fans von Montana Black. Der Twitch-Streamer bringt nun seinen Energydrink „Gönrgy“ in alle Kaufland-Filialen, weshalb Kaufland ihm ein Go-Kart-Rennen inmitten einer Berliner Filiale „gönnt“. Zu sehen ist das ab heute auf den Online-Kanälen des Einzelhändlers.

Im Kaufland-Video hat „Monte“, wie er von seinen Fans genannt wird, eine ganze Filiale für sich allein. Deshalb lädt er seinen guten Freund, TV-Moderator und YouTuber Matthias Malmedie, ein. In der Filiale enthüllt Monte nicht nur sein Gönrgy-Regal, sondern auch eine besondere Überraschung: ein Go-Kart im Gönrgy-Look. Nicht ohne Grund, denn damit fordert er seinen Freund zum Duell auf. „Gaming funktioniert nicht nur in der digitalen, sondern auch in der realen Welt. Deshalb lassen wir Monte und Malmedie ein echtes Go-Kart-Rennen austragen und schaffen mit dem Gönrgy-Boost die perfekte Verbindung zum Produkt“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland.

Mit über 20 Millionen Followern über alle Social-Media-Kanäle hinweg gehört Montana Black zu den bekanntesten Influencern Deutschlands. „Gönrgy“ hat er maßgeblich mitentwickelt, der Name greift ein bekanntes Zitat des Influencers auf („G steht für Gönnen“). Das Getränk gibt es in einer limitierten Version bundesweit in allen Kaufland-Filialen. Es ist mit den Geschmackssorten Raspberry Cheesecake, Blueberry Coconut und Tropical Exotic eine absolute Neuheit im Energydrink-Bereich.

Konzeption und Umsetzung des Videos erfolgten in Zusammenarbeit mit der Agentur DEPARTD. Es ist ab sofort online: https://youtu.be/CL0qZfSyIys

Pressekontakt:

Kaufland Unternehmenskommunikation

Dominik Knobloch

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 94-144833

[email protected]

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots