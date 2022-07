Berlin (ots) –

Seit Emilio Sakraya 2020 sein Debütalbum „Roter Sand“ präsentiert hat und fulminant unter Beweis stellte, dass der Schauspieler auch auf dem Terrain brilliert, war ein zweites Album nur eine Frage der Zeit.

Mit seinem Nachfolgealbum geht Emilio jetzt noch einen Schritt weiter. „1996“ ist der Titel des neuen Albums und das Geburtsjahr des Künstlers. Die Songs gleichen einem Querschnitt aus der Vergangenheit von Emilio. „Mit dem Album möchte ich auch musikalisch in die Welten eintauchen, die mich geprägt haben“, erklärt er. „Es gibt große Gospelmomente, aber auch straighte HipHop-Beats und Pop-Elemente. Dafür haben wir uns aus verschiedenen Sounds eine ganz eigene Welt erschaffen, die ich so in Deutschland noch nicht gehört habe.“

Gestern wurde der Grundstein für die erfolgreiche Fortsetzung gelegt und das Album „1996“ mit einer exklusiven Release Party in der Location Carl Fritz (https://www.carlfritz.com/rooms) in Berlin Mitte vorgestellt. Und die 13 Songs des Albums versprechen ein voller Erfolg zu werden! Unter den Gästen waren unter anderem Freunde und Weggefährten von Emilio wie Schauspieler Karim Günes, GNTM Finalistinnen aus 2022 Luca und Anita und Model Angelo Carlucci.

Parallel ist das Multitalent Emilio aktuell im „Reel Talk by glo“, moderiert von Bonnie Strange, zu sehen. Die erste und exklusiv auf Instagram zu sehende Talk- und Gameshow läuft unter dem #uncompromise. Auf die Frage, wie Emilio das Thema Kompromisslosigkeit für sich auslegt, sagt der 26-Jährige: „Wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo du etwas von deinem Fach verstehst, dann kannst und solltest du auch kompromisslos sein. Als Anfänger sollte man erstmal Wissen sammeln und auf die Erfahrungen der Anderen setzen. Mit der Zeit entwickelt sich dann eine eigene Meinung und ein Prozess setzt ein, in dem man seine eigenen Visionen kreieren und letztendlich auch umsetzen kann.“

Diese Haltung setzt Emilio auch in seinen Songs und Texten perfekt um!

Nach der großartigen Zusammenarbeit mit Emilio Sakraya während der Aufnahmen zum „Reel Talk by glo“ wurde auch zur Vorstellung des Albums „1996“ die Release Party von glo(TM) exklusiv gesponsert.

