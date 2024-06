Hamburg (ots) –

Strahlender Triumph für HEM und ganz Deutschland: Am vergangenen Freitag stellte die beliebte Tankstellenkette HEM einen neuen Weltrekord auf. Mit 10.199 Autowäschen in nur acht Stunden wurde die bisherige Welt-Bestmarke von 7.197 Autowäschen aus Amerika deutlich übertroffen. Im ganzen Land brachten Autofahrer ihre Fahrzeuge in den HEM-Waschanlagen zum Glänzen und trugen so zu diesem beeindruckenden Ergebnis bei.

„Wir sind begeistert von der Resonanz und dem Enthusiasmus unserer Kunden“, freut sich Geschäftsführer Carsten Pohl. „Dank ihrer Unterstützung haben wir den Weltrekord nach Deutschland geholt. Es war ein unvergesslicher Tag voller Tatendrang, Spannung und Gemeinschaft.“

Der Aktionstag lockte mit einem unschlagbaren Angebot: Jede Autowäsche kostete nur fünf Euro. An den HEM-Waschanlagen herrschte von morgens bis abends Hochbetrieb – vom Einweichen über das Waschen bis hin zum Trocknen verliefen alle Waschabläufe wie am Schnürchen. Die Kunden strahlten mit ihren Autos um die Wette.

Der Weltrekordversuch wurde vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) begleitet. Am Ende des Aktionstages zertifizierte RID-Rekordrichterin Ricarda Pastuszek den neuen Weltrekord mit Übergabe der RID-Urkunde für die „meisten Autowäschen an verschiedenen Veranstaltungsorten [innerhalb von 8 Stunden]“.

„Dieser Rekord ist nicht nur ein Triumph für HEM, sondern für ganz Deutschland“, betont Pohl. „Er zeigt, wie viel Spaß und Zusammenhalt in einem gemeinsamen Ziel stecken.“ Deutschland hat erneut bewiesen, dass es nicht nur die besten Autobauer hat, sondern auch die saubersten Fahrzeuge und die engagiertesten Autofahrer.

HEM – Eine Marke der Tamoil Group

Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.450 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de sowie unter www.facebook.com/HEM.Deutschland und www.instagram.com/hem_deutschland.

