Großer Amazon Erfolg, ohne China-Importe, eigene Marke und umfangreiches Marketing – Reselling macht es möglich. In seinem Coaching zeigt Giuseppe Pistone, der seit Jahren selbst ein erfolgreicher Amazon Reseller ist, Anfängern und Fortgeschrittenen, wie sie sich ein rentables Reselling Business aufbauen. In diesem Artikel verrät der Experte, welche großen Vorteile das Reselling hat, was die Teilnehmer in seinem Coaching lernen und woher seine umfassende Expertise im Reselling auf Amazon stammt.

Mit einfachen Systemen und einer großen Reichweite bietet die Verkaufsplattform Amazon ihren Händlern optimale Bedingungen, um sich ein erfolgreiches Business aufzubauen. So versuchen immer mehr Menschen, sich zusätzlich zu ihrem Hauptjob ein zweites Standbein über Amazon aufzubauen, um ihrem Traum von Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit ein Stück näherzukommen. Auch aufgrund der vielen beeindruckenden Erfolgsgeschichten, die in den sozialen Medien kursieren, denken die meisten von ihnen dabei zuerst an Dropshipping. In der Praxis ist dieses Modell, bei dem Billigwaren aus China unter der eigenen Marke verkauft werden, jedoch mit einem gewissen Startkapital, großem Marketingaufwand und vielen Risiken verbunden. „Es geht deutlich einfacher und rentabler“, erklärt Giuseppe Pistone. „Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist Reselling für Menschen, die über das entsprechende Know-how verfügen, die attraktivste Option für ein Amazon Business.“

„Mein Coaching ermöglicht es auch Menschen ohne Vorwissen, innerhalb weniger Wochen schon konstant vierstellige Gewinne erzielen – nach oben gibt es keine Grenze“, fährt der Experte für Reselling auf Amazon fort. Durch den günstigen Einkauf etablierter Markenprodukte und den anschließenden Verkauf selbiger auf Amazon hat Giuseppe Pistone selbst Umsätze in Höhe von mehreren Millionen Euro erzielen können. Seine Reseller-Methode garantiert dabei mit wenig Aufwand, geringem Risiko und unabhängig vom individuellen Startkapital schnelle Erfolge und planbare Skalierungsmöglichkeiten. In seinem Coaching teilt der Experte sein Wissen aus jahrelanger Reselling Erfahrung mit anderen, verrät wertvolle Tipps und vermittelt eine solide Grundlage für den Aufbau eines eigenen nebenberuflichen Reselling Business auf Amazon.

In wenigen Monaten zum erfolgreichen Amazon Reselling Business

Im Gegensatz zu anderen Verkaufsmodellen für Amazon Händler sind für das Reselling weder eine eigene Marke noch ein eigenes Produkt erforderlich. So entstehen den Händlern kein Aufwand durch Produktimporte aus China und kein Risiko durch Mindestabnahmemengen oder die falsche Produktauswahl. „Beim Reselling handeln wir mit etablierten Markenprodukten, sodass ein großer Marketingaufwand entfällt, weil nicht zuerst eine Nachfrage für das eigene Produkt geschaffen werden muss“, erklärt Giuseppe Pistone. So entfallen nicht nur die kompletten Werbekosten, sondern auch aufwendige Marktanalysen, da produktspezifisch geprüft werden kann, wie sich ein Artikel verkauft. Weil darüber hinaus keine Markenanmeldung notwendig ist und Händler nicht auf Produktbewertungen angewiesen sind, sind die Einstiegshürden im Reselling Business insgesamt sehr gering.

Wer mit dem Reselling starten und sich ein lukratives Nebenbusiness aufbauen möchte, erhält im Coaching von Giuseppe Pistone eine umfassende Grundlage für den schnellen Erfolg. Von der Betreuung bei der Gewerbeanmeldung inklusive aller Formalitäten über die Buchhaltung und unternehmerische Skills bis hin zum funktionierende Reselling Prozess vermittelt der Experte seinen Kunden innerhalb von sechs Monaten nicht nur ein gewerbliches Grundverständnis, sondern auch die Erfolgsgeheimnisse des Resellings auf Amazon und anschließende Skalierungsoptionen. Neben der persönlichen Betreuung und einem WhatsApp-Support profitieren die Kunden von Giuseppe Pistone auch von exklusiven Produkttipps. „Weil ich selbst noch als Reseller am Markt aktiv bin, weiß ich genau, was funktioniert und was nicht“, verrät der Experte, der mit seinem Onlinehandel in den letzten zwei Jahren über fünf Millionen Euro umsetzen konnte.

Beeindruckende Kundenergebnisse durch Coaching bei Giuseppe Pistone

Die Reselling Methode von Giuseppe Pistone bringt nicht nur schnelle Erfolge, sondern gilt auch als einzige Methode am Markt, die für jeden planbar funktionieren kann. Mit einem Budget von 5.000 bis 6.000 Euro werden dabei sowohl das Coaching als auch die Produkteinkäufe abgedeckt. Dank eines klaren Leitfadens und umfassender Unterstützung können Interessierte so bereits nach zwei bis drei Monaten mit vierstelligen Gewinnen rechnen. Die Erfolge der Teilnehmer des Coachings sprechen dabei für sich: So setzt ein Coachingteilnehmer, der bei einer Versicherung arbeitet und bereits Erfahrung im Reselling mitbrachte, heute nebenberuflich über 80.000 Euro im Monat um. Ein weiterer Kunde von Giuseppe Pistone startete ohne Vorerfahrung und erzielt durch das Coaching heute 50.000 Euro Umsatz neben seiner Tätigkeit als Polizist. Angefangen haben alle mit der gleichen Motivation, die den Coach damals selbst zum Reselling gebracht hat: der Wunsch nach einem eigenen Business, höherem Einkommen und größerer Unabhängigkeit.

Giuseppe Pistone begann schon früh nebenbei mit dem Reselling von Sneakern und Spielekonsolen auf Amazon und war darüber hinaus als Gebietsleiter im Außendienst tätig. Über die Jahre konnte er sein Business immer weiter ausbauen, sodass er 2021 schließlich seinen Hauptjob kündigte, um Vollzeit in die E-Commerce-Selbstständigkeit einzusteigen. Als ihn aus der knapp 3.000 Mitglieder starken Community, die er in seiner Reseller Tätigkeit um sich herum aufbaute, immer wieder Fragen und Hilfegesuche erreichten, beschloss Giuseppe Pistone, seine große Expertise mit anderen zu teilen. Damit war der Grundstein für das Amazon Reselling Coaching gelegt, mit dem der Experte heute Anfängern und Fortgeschrittenen dabei hilft, sich ein erfolgreiches Reselling Business auf Amazon aufzubauen. „Reselling soll für Menschen, die sich über Amazon ein zweites Standbein aufbauen wollen, die erste Wahl sein“, verrät Giuseppe Pistone über seine Mission. „Ich möchte möglichst vielen von ihnen dabei helfen, es zum erfolgreichen Business zu schaffen. Jeder ist in der Lage, seine eigene Situation zu verbessern, wenn er nur die Chance dazu ergreift.“

