Pforzheim (ots) –

Das Pforzheimer Unternehmen truu hat mit Rita Koppenburg aus Herrenberg in Baden-Württemberg den 25.000 Kunden begrüßt. Die 66-jährige, die bis heute im ehemaligen Feinkost-Betrieb ihrer Eltern Naturprodukte anbietet, hat in diesen Tagen ihre truu home Anlage erhalten und bekam von truu Serviceleiter Marcel Glück eine Urkunde überreicht.

„Ich habe mich immer schon mit dem Thema Wasser beschäftigt und war schon lange auf der Suche nach einem Filtersystem, das mir schadstofffreies natürliches Wasser garantiert. Nach vielen erfolglosen Versuchen mit anderen Systemen habe ich mich nach einer ausführlichen Beratung und einem Wassertest für die truu-Anlage entschieden“, sagt Rita Koppenburg. Das mehrstufige Filtersystem und „vor allem auch die abschließende Aufbereitung des reinen, ursprünglichen Wassers nach dem Vorbild der Natur“ hätten sie restlos überzeugt, sagt die 66-jährige, die in Herrenberg vor allem durch ihr Angebot von rund 70 Tomatensorten zum Anpflanzen im eigenen Garten bekannt ist.

„Wir freuen uns sehr, mit Rita Koppenburg nicht nur den 25.000 Kunden begrüßen zu dürfen, sondern auch eine anspruchsvolle Kundin, die von unserem erstklassigen Produkt vollends überzeugt ist“, betont truu CEO Timo Krause. „Wir bieten nicht nur gesundes Wasser, sondern haben als Unternehmen auch ein gesundes Wachstum“, so Krause weiter. truu gehört zu den führenden Anbietern von hochwertigen Wasser-Filteranlagen. Mit truu home, truu mobile und truu fountain bietet das Unternehmen Produkte, die für reines, schadstofffreies Wasser sorgen.

„Plastikreste im Trinkwasser zum Beispiel habe ich immer als Problem empfunden“, so Rita Koppenburg weiter. „Die kann die truu home Anlage aufgrund ihres qualitativ hochwertigen mehrstufigen Filtersystems beseitigen“, so die 66-jährige. Nach einer Vor-Ort-Beratung des truu Services, der jüngst mit dem Siegel „Top Service“ ausgezeichnet wurde, hat sich Rita Koppenburg wie die meisten Kunden für eine Installation in der Küche entschieden. „Da habe ich das Wasser immer parat. 2 bis 3 Flaschen pro Tag zapfe ich mir zum Trinken ab – und ansonsten wird das truu Wasser für alles genutzt, wofür man gutes Trinkwasser einsetzen kann.“

Zu truu:

Mit über 25.000 Kunden gehört truu zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filteranlagen und Luftreinigungstechnologien. Mit den Wasserveredlungssystemen truu home, truu mobile und truu fountain sowie den innovativen Beschichtungen der truu original air Serie bietet das Unternehmen Produkte, die für reines, schadstofffreies Wasser sowie hygienisch saubere Raumluft und Kontaktflächen sorgen. Das Unternehmen aus Pforzheim blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition als Familienunternehmen zurück. 2009 startete die Produktion von hochwertigen Wasserfilteranlagen aus eigener Entwicklung, die erstmals alle am Markt bekannten System in einem Gerät vereinen. Seit Anfang 2019 werden die Produkte unter dem Namen truu weltweit vermarktet. Die antimikrobiellen Beschichtungen truu interior und truu crystal, die Luft und Kontaktflächen dauerhaft desinfizieren, ergänzen seit 2020 das Portfolio.

www.truu.com

Pressekontakt:

[email protected]

Original-Content von: truu gmbh, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots