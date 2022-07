Berlin (ots) –

Zur exklusiven Premiere des Kurzfilms „The Hidden Dimension“ fand am 21. Juli im Rahmen der Ausstellung #VisibleLove ein Get-together in H&M Mitte Garten statt. #VisibleLove zeigt die Facetten des queeren Lebens, die durch die Linse von internationalen queeren Fotograf*innen eingefangen wurden.

Als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA+ Community wurde #VisibleLove in diesem Jahr auf weitere Geschäfte der H&M Group ausgeweitet und ist damit die erste Outdoor-Ausstellung im hochfrequentierten Einkaufsviertel in Berlin Mitte. Die großen Schaufenster von H&M Mitte Garten, & Other Stories, Weekday, COS, Monki und H&M zeigen Community-Motive welche Liebe, Inklusion und Diversität zelebrieren.

„Wir sind stolz einen Beitrag zu #VisibleLove zu leisten und unsere Reichweite nutzen zu können, um uns gemeinsam gegen Diskriminierung zu positionieren. Wir sind überzeugt, dass diese wichtige Initiative nicht nur einen kulturellen Wert, sondern auch positiven Einfluss in und für die Communitys haben wird“, sagt Stiliana Stoyanova PR & Event Managerin Mitte Garten.

„Sichtbarkeit ist der direkte Weg zu mehr Gleichberechtigung. Die #VisibleLove Ausstellungsreihe zeigt auf, dass Queerness existiert, dass wir nicht degradiert oder im Schatten der Gesellschaft leben sollten“, sagt Christian Ruess, Founder & Creative Director Container Love.

Die Outdoor-Ausstellung ist noch bis zum 25. Juli 2022 wie folgt zu sehen:

Leo Maki, H&M Mitte Garten, Neue Schönhauser Str. 13, 10178 Berlin

Allie & Jesse, & Other Stories, Neue Schönhauser Str. 15, 10178 Berlin

Rob Tennent, Weekday, Neue Schönhauser Str. 17, 10178 Berlin

Jess T. Dugan, COS, Neue Schönhauser Str. 20, 10178 Berlin

Allie & Jesse, Monki, Münzstr. 20, 10178 Berlin

Soraya T. Zaman, H&M Alexa Shopping-Center, Grunerstr. 20, 10179 Berlin

Bis zum 31. Juli wird #VisibleLove im Innenbereich von H&M Mitte Garten zu finden sein und bietet tiefere Einblicke sowie weitere Informationen zu Container Love (https://containerlove.art/the-container/visible-love/) und den teilnehmenden Künstler*innen.

Alle präsentierten Bilder können via QR-Code gekauft werden, die Gewinne gehen zu gleichen Teilen an teilnehmende Künstler*innen und die Civil Rights Defenders (https://crd.org/) Organisation.

