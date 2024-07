Hamburg (ots) –

– Erhältlich in teilnehmenden EDEKA-Märkten und budni-Filialen sowie bei Netto Marken-Discount

– Kostenlose Schultüte mit praktischen Schulutensilien und drachenstarken Snacks von Tabaluga

– Partnerschaft auf Augenhöhe mit der Peter Maffay Stiftung

Im laufenden Schuljahr wurden in Deutschland laut Statistischem Bundesamt so viele Kinder eingeschult wie seit 20 Jahren nicht mehr: Rund 830.600 Kinder starteten im Sommer 2023 in der Schule. Auch im kommenden Schuljahr wird es für tausende Kinder ein besonderer Moment, wenn die Einschulung naht. In Zusammenarbeit mit der Peter Maffay Stiftung hält der EDEKA-Verbund eine Überraschung für die baldigen Erstklässler:innen bereit: Während des Aktionszeitraums im jeweiligen Bundesland können sich Kund:innen an der Kasse teilnehmender EDEKA-Märkte und budni-Filialen sowie bei Netto Marken-Discount eine kostenlose Schultüte abholen. Prall gefüllt mit einer großen Auswahl an praktischen Schulutensilien und leckeren Snacks aus dem Tabaluga-Sortiment und weiteren Artikeln, garantiert die Schultüte leuchtende Schulkinderaugen.

Um eine der kostenlosen Tabaluga-Schultüten zu erhalten, schneiden sich Kund:innen den Coupon aus dem Werbeprospekt von EDEKA, Netto Marken-Discount oder budni aus und geben diesen ausgefüllt – und in Begleitung des Einschulungskindes – an der Kasse in den teilnehmenden EDEKA-Märkten und budni-Filialen sowie bei Netto Marken-Discount ab. Ein Teil des Coupons dient dabei gleichzeitig als Abholschein, mit dem die Kund:innen in der Vorwoche zum jeweiligen Schulbeginn ihres Bundeslandes die Tabaluga Schultüte in ihrem Markt erhalten. Pro Schulkind gibt es nur eine Schultüte. Die Coupons sind einlösbar, solange der Vorrat reicht. Der Aktionszeitraum variiert von Bundesland zu Bundesland und ist auf dem jeweiligen Coupon angegeben.

„Es ist uns immer wieder aufs Neue eine Freude, gemeinsam mit dem EDEKA-Verbund Kindern – und hier speziell zum Schulstart – ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir freuen uns darüber einen Partner an unserer Seite zu wissen, mit dem wir die gleichen Werte teilen“, so Rockmusiker Peter Maffay, der die berühmte Tabaluga-Figur vor 40 Jahren erfunden hat, über die Partnerschaft mit dem EDEKA-Verbund.

Mit der Peter Maffay Stiftung geht der EDEKA-Verbund bereits seit 2016 Hand in Hand, um sich gemeinsam für eine bewusste Ernährung und nachhaltige Lebensweise der Kleinen und Kleinsten einzusetzen. Die Produkte der Marke Tabaluga sind exklusiv erhältlich bei EDEKA, Netto Marken-Discount und budni und speziell für Kinder entwickelt. Durch den Verkauf unterstützt der EDEKA-Verbund die Peter Maffay Stiftung.

EDEKA – Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne „Wir lieben Lebensmittel“ und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Peter Maffay Stiftung – Schutzräume für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Die Peter Maffay Stiftung, gegründet im Jahr 2000, ermöglicht zwischenzeitlich über 1.500 Kindern und Jugendlichen pro Jahr therapeutische Aufenthalte in ihren Einrichtungen in Deutschland, Spanien und Rumänien. Naturnahe Erlebnisse in einem unbeschwerten Umfeld stehen dabei im Vordergrund. Weitere Kooperationen bestehen mit der Tabaluga Kinderstiftung, dem Tabalugahaus Schutzräume für Kinder Duderstadt gGmbH, dem Segelschiff Sir Robert Baden Powell u.v.m. Die Peter Maffay Stiftung finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Unterstützungen.

