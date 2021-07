Frankfurt am Main / Leipzig (ots) – Der Leipziger Micro Mobility Pionier nextbike und der führende digitale Versicherungsmanager CLARK geben eine Kooperation in Deutschland bekannt. Gemeinsam wollen die erfolgreichen ScaleUps den anhaltenden Bike Sharing-Trend nutzen, um ihren digital-affinen Nutzer:innen neue Anreize für einen nachhaltigeren Alltag und Lebensstil zu bieten. Deswegen können CLARK-Neukund:innen bei der Digitalisierung ihrer Versicherungen in der CLARK-App ab sofort kostenlos bis zu 45 Euro nextbike-Fahrtguthaben [1] erhalten.

Der Corona-Fahrrad-Boom hält an

Bereits Anfang Juni zeigte eine Studie [2] des digitalen Versicherungsmanagers CLARK: Die Mobilitätsbedürfnisse der Deutschen haben sich während der anhaltenden Corona-Pandemie stark verändert. Knapp jede:r Fünfte (19 Prozent) nutzt aufgrund der Pandemie vermehrt das Fahrrad. Von Spazierfahrten in der Freizeit (43 Prozent) über die sportliche Betätigung (26 Prozent) bis hin zum Einkaufen (24 Prozent), ist das Zweirad beliebter denn je. Weitere 19 Prozent der Studienteilnehmer:innen geben explizit an, für eine nachhaltigere Lebensweise häufig das Fahrrad anstatt des Autos zu nutzen [3]. Und auch das Bike-Sharing wird immer beliebter [4].

“Genau diese Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsbedürfnisse wollen wir mit unserer neuen Kooperation adressieren”, erklärt Dr. Christopher Oster, CEO und Co-Gründer von CLARK. Das Frankfurter Insurtech spreche eine sehr ähnliche Zielgruppe wie nextbike an: Junge, digital-affine Menschen, die ihr Leben gerne aktiv gestalten. “So wie unsere CLARK-App die zeitgemäße Lösung dafür ist, Versicherungen digital zu managen, ist nextbike der ideale Anbieter für urbane und nachhaltige Mobilität. Unsere Kooperation fügt sich nahtlos in den Alltag der Konsument:innen ein und bietet echte Vorteile – für Mensch und Umwelt.”

Leonhard von Harrach, Geschäftsführer von nextbike, bestätigt: “Auch wenn das öffentliche Leben weiterhin eingeschränkt ist, gibt es viele Menschen, die beruflich sicher unterwegs oder in ihrer Freizeit bedenkenlos an der frischen Luft sein wollen. Die Partnerschaft mit CLARK hilft uns dabei, Aufmerksamkeit für das Einsparen von Autofahrten zu erregen und die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern.”

Über CLARK

Der führende Versicherungsmanager CLARK bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, all ihre Versicherungen digital über nur eine App zu verwalten, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 350.000 Kund:innen nutzen bereits CLARKs intelligente Algorithmen und individuelle Expert:innenberatung. Das Insurtech beschäftigt an den vier Unternehmensstandorten Frankfurt am Main, Berlin, Püttlingen und Wien insgesamt über 300 Mitarbeiter:innen.

Über nextbike

nextbike ist europäischer Bike-Sharing Marktführer. Getreu dem Motto “Wir teilen gern” mobilisiert das Unternehmen Millionen von Menschen nachhaltig. Schon seit 2004 entwickelt der Micro Mobility Pionier smarte Fahrradverleihsysteme. Aktuell hat nextbike sein Bike-Sharing weltweit in über 300 Städten als elementaren Bestandteil urbaner Mobilität etabliert. Mit diesem Service wird der ÖPNV noch umweltfreundlicher und um die Vorteile des Individualverkehrs ergänzt. 2019 wurde nextbike mit der Note 1,9 von Stiftung Warentest bewertet und als Testsieger der Bike-Sharing Anbieter in Deutschland ausgezeichnet.

[1] Während der Registrierung in der CLARK-App können Neukunden mit dem Code “BIKE45” bis zu drei ihrer Versicherungen hinzufügen und sich pro Versicherung 15EUR nextbike-Fahrtguthaben sichern.

[2] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1005 Personen zwischen dem 31.03. und 05.04.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

[3] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1008 Personen zwischen dem 20. und 25.01.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

[4] https://ots.de/XM64DZ.

