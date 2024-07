Berlin (ots) –

Bald startet die 2. Saison der viel diskutierten Baller League. In der kommenden Spielzeit ist dann Gatorade als offizieller Nutrition Partner mit am Start. Nicht zuletzt durch das langjährige Engagement in der UEFA Champions League® ist Gatorade in der Fußball-Welt sehr präsent und fest verankert.

Jetzt erfrischt Gatorade auch endlich die Spieler in der Baller League. Als weltweite Nr. 1 unter den Sportgetränken[1] bringt Gatorade neben einer hohen Expertise auch internationales Flair in die boomende Baller League. Insbesondere die Spieler werden durch die Kooperation profitieren. Neben der Bereitstellung der Getränke wird es auch eine eigene „Gatorade Recharge Area“ geben, in der die Spieler in den Pausen vor und nach den Spielen ihr Energielevel wieder hochfahren und „auftanken“ können.

Präsentiert und gelebt wird die Partnerschaft, neben der Präsenz in den Streams der Baller League, durch die Aktivierung der Zuschauenden sowie Verlängerung der Partnerschaft mit der Baller League über die Social Media Kanäle von Gatorade.

Eine Ikone ist zurück

Seit diesem Jahr ist Gatorade endlich wieder in Deutschland im Handel erhältlich. Mit einem brandneuen Design und den vier Geschmacksrichtungen „Blue Bolt“ und „Lemon Flavor“ sowie den zuckerfreien Zero-Varianten „Orange Flavor“ und Fruit Punch Flavor“ unterstützt Gatorade nicht nur die Spieler in der Baller League bei ihren Leistungen, sondern auch alle Hobbysportler:innen in ihrem Fitnessalltag. Mit der Kombination aus Elektrolyten und Flüssigkeit hilft Gatorade Sports Drink, den Schweißverlust beim Sport zu kompensieren, während die zugeführten Kohlenhydrate deine Muskeln mit Energie versorgen.* Eine bewährte Formel, der auch viele der weltbesten Athlet:innen vertrauen.

Das vor allem im Sportumfeld als Markenikone bekannte Sportgetränk Gatorade wurde durch eine strategische Partnerschaft des Markeninhabers PepsiCo und der Drinks & More GmbH (einer 100%igen Tochter der Krombacher Gruppe) hierzulande vor einigen Monaten wiederbelebt. Neben der Kooperation mit der Baller League werden in den kommenden Monaten weitere Partnerschaften im Umfeld von sportlichen Highlights folgen.

*Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen tragen zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining bei und verbessern die Aufnahme von Wasser während der körperlichen Betätigung.

[1] Quelle Euromonitor International Limited; Soft Drinks 2024 Edition: Markenanteil in %, Einzelhandelsvolumen und -Wert, 2023 Daten

