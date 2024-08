Neuss (ots) –

Tineco (https://de.tineco.com/), Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und der Smart-Home-Geräte, veröffentlicht mit dem FLOOR ONE SWITCH S6 Pet ein praktisches Multifunktions-Staubsauger-Bundle, das aus einem klassischen Staubsauger sowie einem Wischsauger besteht. Der Clou: Die beiden kabellosen Geräte teilen sich für den Betrieb denselben SwitchPro-Motor. Für den Einsatz wird dieser einfach von dem einen Gerät auf das andere gesteckt. Während der Wischsauger für den Einsatz auf sämtlichen Hartböden geeignet ist, lässt sich der Staubsauger auch auf Teppichböden usw. nutzen. Zudem lässt sich das Gerät in einen Handsauger umwandeln, um auch Möbel, Polster und Decken einfach zu reinigen. Dank des leistungsstarken Pouch-Cell-Akkus erreicht der FLOOR ONE SWITCH S6 Pet eine Laufzeit von bis zu 65 Minuten als Staubsauger sowie 35 Minuten als Wischsauger.

Eigenschaften des Wischsaugers

– Tinecos iLoop Smart Sensor erkennt automatisch die vorliegende Verschmutzung und passt die Saugleistung entsprechend an. Ein Display informiert über den aktuellen Reinigungszustand.

– Zwei separate Tanks für Schmutz- und Frischwasser gewährleisten, dass bei der Reinigung ausschließlich sauberes Wasser zum Einsatz kommt. Durch Tinecos MHCBS-Technologie wird dreckiges Wasser mittels eines Bürstenabstreifers von der Bürstenrolle entfernt und direkt in den Schmutzwassertank abgeleitet. Der Schmutzwassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 0,72 Litern, der Frischwasserbehälter fasst 0,85 Liter.

– Dank der im Lieferumfang enthaltenen Reinigungslösung mit Lavendelduft werden unangenehme Gerüche reduziert. Weiterhin gestattet der Bürstenkopf des Gerätes eine doppelseitige Kantenreinigung. Durch seine Konstruktion kommt dieser auf beiden Seiten auf bis zu 0,5 cm an Kanten und Ecken heran, um so auch Schmutz an entlegenen Stellen entfernen zu können.

– Mittels FlashDry-Selbstreinigung lässt sich der FLOOR ONE SWITCH S6 Pet nach Beendigung der Reinigungsarbeiten per Knopfdruck innerhalb von sieben Minuten säubern. Auf 70° C erwärmtes Frischwasser löst effektiv Rückstände an der Bürstenwalze und dem Rohr. Anschließend erfolgt bei gleicher Temperatur eine versiegelte Trocknung. Um die Bürste zu trocknen und Gerüche zu reduzieren, rotiert die Bürstenwalze in beide Richtungen.

Produktmerkmale des Akkusaugers

– Die ZeroTangle-Bürste verhindert das Verheddern von Tierhaaren zu 99,99 %. So wird ein Verlust der Saugkraft vermieden und nerviges manuelles Entwirren gehört der Vergangenheit an.

– Das PureCyclone System ist ein 5-stufiges Filtersystem, das 99,97 % der Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 0,3 Mikron zuverlässig filtriert. Die effektive Trennung von Luft und Staub sorgt für eine dauerhaft anhaltende starke Saugleistung.

– Je nach Anwendungsbereich stehen verschiedene Bürstenaufsätze – wie z.B. eine Mini-Power-Bürste oder eine 2in1-Fugendüse – zur Verfügung.

Der FLOOR ONE SWITCH S6 Pet ist ab sofort zu einem UVP von 699 Euro bei OTTO (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-akkusauger-floor-one-switch-s6-pet-230-w-beutellos-fuer-teppich-und-hartboden-dual-tank-selbstreinigung-hygienisch-1877174059/#variationId=1877174309) erhältlich.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

