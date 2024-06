Frankfurt (ots) –

Endlich wieder Fußball! Am Freitag ist Anpfiff des ersten deutschen Gruppenspiels der diesjährigen Fußballeuropameisterschaft in Deutschland. In Großstädten laden Public-Viewing-Events dann wieder tausende Menschen zum gemeinsamen Fußballschauen auf die bunten Fanmeilen ein. Außerhalb der City und auf dem Land hingegen gibt es in diesem Jahr laut des Hessischen Rundfunks nur wenige öffentliche Veranstaltungen. Hier wird deshalb wohl vor allem in den heimischen Gärten gefeiert – und natürlich gegrillt. Aber aufgepasst! Gerade beim gemeinsamen „Teamgrillen“ kommt es leicht zu Verletzungen. Jedes Jahr ereignen sich laut Deutscher Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) allein in Deutschland etwa 4.000 Grillunfälle. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) raten dazu, vorab den eigenen Versicherungsschutz zu prüfen und geben Tipps für sicheren Grill-Spaß.

Haftpflichtversicherung: aus Versehen, leichtsinnig oder vorsätzlich?

Der Fan-Schal gerät zu nah an die glühende Kohle oder beim Jubelsturm wird aus Versehen der Grill umgeworfen. Schnell lodern die Flammen. Solche Szenarien passieren schneller als man denkt. Verletzt man (als Gastgeber) fahrlässig einen Gast oder dessen Eigentum, übernimmt die private Haftpflichtversicherung in der Regel die Kosten. Achtung – die Kosten werden nicht übernommen, wenn man als Verursacher vorsätzlich gehandelt hat oder der Schaden durch den Geschädigten selbst verursacht wurde. Mit anderen Worten: Ein erkennbares Risiko wurde wissentlich in Kauf genommen. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Deutschlandflagge direkt über dem Feuer geschwenkt wird.

Unfallversicherung: gesetzlich oder privat – und war Alkohol im Spiel?

Wenn sich jemand beim heimischen Gartenfest durch eigene Unachtsamkeit oder ein Missgeschick selbst verletzt, greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht. „Solche Feiern zählen zum Freizeitvergnügen. Das heißt, hier schützt nur eine private Unfallversicherung. Denn die gesetzliche Versicherung kommt ausschließlich bei der Arbeit und auf Arbeitswegen zum Tragen“, erläutern die Vermögensberater der DVAG. Übrigens: Der übermäßige Konsum von Alkohol kann den Versicherungsschutz sowohl in der Unfall- als auch der Haftpflichtversicherung gefährden.

Tipps für eine sichere EM-Grillparty

– Nur feste Grillanzünder verwenden, auf Spiritus oder Benzin unbedingt verzichten

– Grill windgeschützt und nicht in der Nähe von Sträuchern, Sonnenschirmen oder wehenden Fahnen aufstellen

– Auf einen festen, nicht brennbaren Untergrund platzieren

– Kinder nie allein in unmittelbarer Nähe des Grills lassen

– Spezielle Grillzangen sowie -schürze und Handschuhe benutzen

– Grillschalen, die das Fett auffangen, verwenden

– Löschutensilien, wie Eimer mit Sand, Löschdecke oder Feuerlöscher, bereitstellen

– Grill und Kohle vor dem Aufräumen vollständig abkühlen lassen

Wenn doch etwas passiert ist: Verhaltenstipps

– Ruhe bewahren

– Brennende Kleidung mit einer Decke löschen und vom Körper entfernen

– Bereits verschmorte Kleidung, die nicht mehr brennt, nicht selbst von der Haut entfernen

– Bei ernsteren Verletzungen unter der 112 den Notarzt rufen

– Verbrennung sofort mit Wasser – nicht mit Eis! – kühlen, nicht länger als zehn Minuten am Stück, da sonst Unterkühlungen drohen

– Brandwunden mit sterilen Tüchern abdecken

– Beim Verletzten bleiben und diesen beruhigen

