Hamburg (ots) –

– EDEKAs #roadtoparis erreicht Höhepunkt zu den Olympischen Spielen 2024

– Kulinarische Highlights für Team D Athlet:innen und Gäste im Deutschen Haus

– Gewinnspiel und exklusive Sport-Insights für Fans, leckere Überraschungen in der Fan Zone in Paris

Am 26. Juli starten in Paris die Olympischen Spiele 2024. Athlet:innen aus aller Welt ringen um die begehrten Medaillen, darunter auch Team Deutschland. Als Premium Partner von Team D ist auch EDEKA live vor Ort und unterstützt dabei, um das leibliche Wohl von Sportler:innen und Gästen im Deutschen Haus sowie Team D Begeisterten in der Fan Zone sicherzustellen. Und auch diejenigen, die ihre deutschen Sportheld:innen von zu Hause anfeuern, gehen alles andere als leer aus: Beim großen Gewinnspiel gibt es neben Tickets für das Event „Sportler des Jahres 2024“ unter anderem auch Teile der offiziellen Team D Bekleidung von Adidas zu gewinnen. Begleitet wird die #roadtoparis zusätzlich von einer 360-Grad-Kommunikation.

Im Juli und August stehen bei EDEKA alle Zeichen auf Sport. Kein Wunder, schließlich geht dann die #roadtoparis, die seit knapp einem Jahr Lust auf die Olympischen Spiele in Paris macht, in die heiße Schlussphase! „Leidenschaft, Zielstrebigkeit und Vielfältigkeit – diese Werte teilen wir nun schon seit 2016 mit dem Team Deutschland. Durch unsere langjährige Partnerschaft wissen wir sehr genau, wie hart die Athletinnen und Athleten für ihren Traum, die Teilnahme bei Olympischen Spielen, arbeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir in Paris endlich auch wieder vor Ort dabei sind und wünschen Team D viel Erfolg“, so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Präsenz von EDEKA im Deutschen Haus und in der Fan Zone

Damit das komplette Team Deutschland während der Spiele kulinarisch optimal versorgt ist, warten im Deutschen Haus nicht nur jede Menge EDEKA Eigenmarken-Artikel, wie z. B. die Team D Produkte, mit denen sich die Athlet:innen eindecken können. Auch beim Catering ist EDEKA beteiligt und im Buffet neben Eigenmarken auch mit den Team D Erfolgsrezepten – also Gerichten, die von EDEKA individuell für die Paris-Held:innen entwickelt wurden – präsent. Wer als Zuschauer:in live vor Ort in der Fan Zone dabei ist, kommt ebenfalls nicht an EDEKA und leckeren Eigenmarken-Artikeln vorbei. Hier wird ganz deutlich: Sportliche Höchstleistungen und eine ausgewogene Ernährung gehören für EDEKA untrennbar zusammen – und das spiegelt sich in der seit 2016 bestehenden Premium Partnerschaft mit Team Deutschland wider.

360-Grad-Kommunikation inklusive sportlich-leckerem Gewinnspiel

Wer nun bedauert, nicht live bei den Spielen vor Ort sein zu können, ändert diese Meinung gegebenenfalls jetzt: Unter dem Dach „Fit & lecker in Bestform“ bündelt EDEKA zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen, die während der Spiele umgesetzt werden – darunter POS-Aktivierungen, Veröffentlichungen auf Website und in Newslettern, Specials in den EDEKA-Magazinen und Präsenz auf externen Kommunikationskanälen – unter anderem auf Kanälen von Athlet:innen und Team Deutschland. Der Fokus liegt auf französischer Kulinarik, den Team D Erfolgsrezepten und auf dem großen Gewinnspiel. Unter www.edeka.de/teamdeutschland können sich Teilnehmer:innen die Chance auf insgesamt zehn Gewinnpakete, eines davon mit Hauptgewinn, sichern: Alle Pakete enthalten Teile der offiziellen Team D Bekleidung für Paris von Adidas, EDEKA Snacks, das Team D Kochbuch „Koch dich fit“ von EDEKA und einen EDEKA Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Als Hauptpreis gibt es zusätzlich 1 x 2 Tickets für das Event „Sportler des Jahres“. Und auch auf Social Media wird den Fans einiges geboten: Auf den EDEKA-Kanälen wird es einen zielgruppengerechten und plattformnativen Content-Mix geben, der Einblicke hinter die Kulissen liefert, die Athlet:innen erlebbar macht und Lust weckt auf die französische Lebensart und Kulinarik. Der Fokus liegt dabei auf TikTok, wozu EDEKA den Content Creator Helge Mark nach Paris schickt. Noch mehr Appetit auf die Spiele macht der Online-Clip, auf den sich die Follower:innen der EDEKA-Kanäle freuen dürfen. Darin zeigen sich Team Deutschland Athlet:innen nicht nur in sportlicher Aktion, sondern präsentieren auch ihre leckeren Erfolgsrezepte. Mit dabei sind u.a. Laura Ludwig & Louisa Lippmann (Beachvolleyball), Lukas Dauser (Turnen), Sideris Tasiadis (Kanu-Slalom), Jessica von Bredow-Werndl (Dressurreiten) sowie Emma Hinze & Lea Sophie Friedrich (Bahnrad).

Nach den Kampagnen-Peaks rund um das Voting und dem Launch der offiziellen Team Deutschland Müslis im Sommer 2023 und Frühjahr 2024 bildet die Kommunikation während der Olympischen Spiele das Highlight und den Abschluss der Kampagne #roadtoparis.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf edeka.de/teamdeutschland (https://www.edeka.de/nachhaltigkeit/wir-stellen-uns-vor/partnerschaft/olympiamannschaft.jsp)

EDEKA – Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne „Wir lieben Lebensmittel“ und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA und Team Deutschland

EDEKA ist Premium Partner von Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt EDEKA das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen und auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Erfolgsrezepte der Athletinnen und Athleten, die EDEKA für sie kreiert hat und die von Sportlerinnen und Sportlern nachgekocht wurden. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte von EDEKA das Partner-Logo. Seit Februar 2020 sind mit dem offiziellen Team D Riegel und Team D Kochbuch „Koch dich fit“ auch zwei Produkte bei EDEKA erhältlich, die ganz im Zeichen der Partnerschaft stehen. Passend zu den Olympischen Winterspielen 2022 kam ein weiteres Highlight in die EDEKA-Regale und das gleich im Doppelpack: die offiziellen Team Deutschland Snack Balls. 2024 gehen – rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Paris – zwei weitere Team D Produkte an den Start: die offiziellen Team D Müslis.

Pressekontakt:

EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Unternehmenskommunikation

Tel. 040 / 6377 – 2182

E-Mail: [email protected]

https://verbund.edeka

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots