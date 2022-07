Eschborn (ots) –

Coole Linien und der bahnbrechende Vibe der späten Siebzigerjahre – bei ihrer Neuvorstellung im vergangenen Jahr war die Tissot PRX sofort Kult. Denn der designorientierte Freigeist des Originals von 1978 passte hervorragend in unsere Zeit. Mit der Vorstellung einer originellen Kampagne in geradezu filmreifer Optik schreibt Tissot diese Geschichte jetzt weiter. Sie wird die PRX noch tiefer in den kulturellen Mainstream katapultieren.

Kein Ziel, sondern eine Reise

Die Kampagne erzählt von fünf ambitionierten Freunden, die ihren jeweils eigenen Look haben und sich auch in ihrer Persönlichkeit unterscheiden. Was sie jedoch eint, sind ihre Einstellung, der Lifestyle und ihre Entscheidung für die neue PRX 35mm. Eine Szenerie im Zeichen schönster klassischer Popkultur. Ein Auto, eine Tankstelle und ein unbekanntes Ziel. In der Luft der Duft von Freiheit. Und alles scheint möglich. Denn wer braucht schon einen Plan? Das Leben ist spontan. Es ist dazu da, gelebt zu werden. Die Zeit will ausgenutzt und jede einzelne Minute ausgekostet werden. Illustriert wird dies durch die schleppenden Klänge eines Americana-Soundtracks, Lipgloss in der Nahaufnahme, jede Menge Snacks, das Herumfahren im Auto bis zum Sonnenaufgang und das Ticken der fünf PRX-Armbanduhren mit fünf verschiedenen Zifferblattfarben. Eine Welt ohne Sorgen. Und der Name der Tankstelle? PRX – in neon-pink leuchtenden Lettern.

Eine Begegnung mit der Vergangenheit

Als die PRX 1978 auf den Markt kam, standen Stil und Ausdrucksfreiheit im Vordergrund. Die Uhr war mutig, raffiniert und sogar rebellisch. Mehr als 40 Jahre später trifft das immer noch zu. Die Kampagne fängt den entscheidenden Moment des jugendlichen Erwachens ein, der mit einem Gefühl von Befreiung einhergeht. Die überaus selbstbewussten Protagonisten wollen die Welt erkunden, die ihnen zu Füßen liegt. Und es gibt Platz für alle. Die filmreifen Szenen sind so angenehm vertraut, dass wir uns alle in die Handlung hineinversetzen können. Das ist Eskapismus in seiner reinsten und berauschendsten Form. Die implizite Fragestellung der Kampagne lautet ganz klar: Wohin führt Ihre PRX-Reise?

Auf den Punkt gebracht – die PRX 35mm

Das Herzstück ist die neue Tissot PRX 35mm. Die im vergangenen Jahr neu aufgelegte PRX besaß ein 40-mm-Gehäuse und ein Quarz- oder Automatikwerk. In diesem Jahr erweitert Tissot die Linie um ein Unisex-Gehäuse mit einem Durchmesser von 35 mm. Zur Auswahl stehen Modelle aus satiniertem und gebürstetem Stahl mit einem blauen, grünen, hellblauen oder silberfarbenen Zifferblatt mit Sonnenschliff sowie ein weiteres Modell mit einem Gehäuse und Zifferblatt mit gelbgoldfarbener PVD-Beschichtung. Der restliche Look knüpft an das PRX-Original von 1978 und die Neuauflage vom letzten Jahr an. So überzeugen die Modelle erneut mit einer schmalen, perfekt polierten Lünette, kantigen und vertikal gebürsteten Gehäuseflanken sowie dem schmal zulaufenden Metallarmband. Im Inneren befindet sich ein Swiss-Made-Quarzwerk. PRX und die PRX-Kampagne: Klassiker im modernen Vintage-Look.

Viel Spaß mit dem Video zur Kampagne:

Mehr über die Tissot PRX Kollektion erfahren Sie hier: PRX | Tissot (tissotwatches.com) (https://www.tissotwatches.com/en-en/tissot-prx.html)

Über Tissot

Tissot (https://www.tissotwatches.com/en-en/) steht bereits seit 1853 im Zentrum der Schweizer Uhrmacherei. Unser Engagement für Kunsthandwerk und Qualität entspricht unserer Leidenschaft für Performance und Präzision. Über die Jahre haben unsere wegweisenden Produkte, wie die legendäre Tissot T-Touch, sowohl Schlagzeilen als auch Geschichte geschrieben. Die bahnbrechende Tissot T-Touch Connect Solar nutzt nachhaltige Solarenergie und verbundene Technologie, um die Privatsphäre sicherzustellen. Sie unterstreicht unseren langjährigen Ruf als „Innovators by Tradition“. Unsere Leidenschaft für den Sport ist konkurrenzlos und unsere Zeitnahmesysteme sind erprobt, getestet und sorgen für Vertrauen bei zahlreichen Sportarten und Sportlern. Im Basketball sind NBA und FIBA, im Radsport die Tour de France, der Giro d’Italia und die Vuelta und im Motorsport der MotoGPTM nur einige der Namen, die sich auf Tissot als offiziellen Zeitnehmer verlassen. Wir bieten innovative und traditionelle Uhren für unsere Kunden, die unser Versprechen für Qualität, Authentizität und Exzellenz schätzen.

