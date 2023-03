Nürnberg (ots) –

Zum Wochenstart hat sich NORMA etwas ganz Besonderes für alle Fleisch-Fans einfallen lassen: Der Lebensmittel-Discounter reduziert die Preise auf Geschnetzeltes, Minutensteaks, Filets, Hack und weitere Fleischartikel um bis zu zehn Prozent. So kostet z.B. das fettreduzierte Rinderhackfleisch – perfekt für viele Lieblingsgerichte wie Bolognese, Lasagne oder Burger – ab sofort nur noch 4,49 Euro statt bisher 4,99 Euro für 400 Gramm.

Einen großen Teil des umfangreichen NORMA-Frischfleisch-Sortiments gibt es jetzt also ab sofort im Preis reduziert und beschert den Kundinnen und Kunden des Discounters einen perfekten Start in die neue Woche bei Ihrem Einkauf.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

GUT LANGENHOF, Putengeschnetzeltes, 400 g

Bislang: 4,49 EUR

Jetzt: 4,29 EUR

GUT LANGENHOF, Putenbrustfilet, 1.000 g

Bislang: 9,99 EUR

Jetzt: 9,49 EUR

GUT BARTENHOF, Rinderminutensteaks, 320 g

Bislang: 5,79 EUR

Jetzt: 5,49 EUR

GUT BARTENHOF, Rinderhüftsteaks natur, 375 g

Bislang: 7,99 EUR

Jetzt: 7,49 EUR

GUT BARTENHOF, Rinderhackfleisch fettreduziert, 400 g

Bislang: 4,99 EUR

Jetzt: 4,49 EUR

GUT BARTENHOF, Schinkenschnitzel, 500 g

Bislang: 4,79 EUR

Jetzt: 4,49 EUR

GUT BARTENHOF, Schweinegulasch, 500 g

Bislang: 4,49 EUR

Jetzt: 4,29 EUR

GUT BARTENHOF, Schweine-Minutensteak, 400 g

Bislang: 3,79 EUR

Jetzt: 3,49 EUR

GUT BARTENHOF, Rindergulasch, 500 g

Bislang: 6,79 EUR

Jetzt: 6,49 EUR

GUT BARTENHOF, Rinder Suppenfleisch, 500 g

Bislang: 5,99 EUR

Jetzt: 5,79 EUR

GUT BARTENHOF, Hähnchenschenkel, 1.000 g

Bislang: 4,99 EUR

Jetzt: 4,89 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

