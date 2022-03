Würzburg (ots) –

Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl präsentieren auf dem diesjährigen Frühjahrsmarkt Einrichtungs- und Gartenmöbeltrends in unterschiedlichen Stilrichtungen mit frühlingshaftem Flair. Die angesagten Accessoires, Heimtextilien und Einrichtungsgegenstände sorgen zuhause für ein frühlingshaftes Update und on top gibt es vor Ort sogar die passenden Wandtapeten für einen Wow-Effekt der ganz besonderen Art!

Natural Easter

Die Natur ist ein Ort der Ruhe, der auch in diesem Jahr wieder in die eigenen vier Wände einziehen darf. Und zwar in Form von stylischen Einrichtungsgegenständen und Oster-Accessoires in natürlichen Farben, wie Waldgrün, dunklen und hellen Braunnuancen, Greige oder Rostrot! Zink, Metall und Glas-Basics sorgen für einen modernen Kontrast und werden mit Kraftpapier Deko oder angesagten Trockenblumen kombiniert. Auf den XXXLutz Frühlingsmärkten werden unterschiedlichste „Natural Easter“ Accessoires präsentiert, beispielsweise Osterkränze in dezenten Farben, Deko-Figuren für drinnen und draußen sowie alles für die Gartenarbeit mit Stil!

Fröhliche Hasenparty

Ostern „mal anders“ – das gelingt mit den trendigen Accessoires bei XXXLutz ebenfalls! Moderne Farbtöne prägen den extravaganten Oster-Look „Fröhliche Hasenparty“, der in angesagtem Schwarz, Weiß, Beton oder Gold daherkommt. Produkte wie Deko-Osterhasen und Ostereier, stylisches Porzellan und Glasschalen sind die idealen Begleiter für die Osterfeiertage und verleihen dem Zuhause einen extravaganten Look sowie ein modernes Industrial-Feeling!

Flower Fields

„Happyness in full bloom“ – dieser frische Frühlingstrend auf dem XXXLutz Ostermarkt ist an Fröhlichkeit nicht zu überbieten! Ein kunterbunter Mix aus Himmelblau, Zitronengelb, Orange, Rosa und kräftigem Pink sowie florale Prints prägen die traditionelle Osterdekoration. Die Auswahl auf dem XXXLutz Frühjahrsmarkt erstreckt sich dabei von Geschenkartikeln über Körbe und Flechtwaren bis hin zu dekorativen Figuren für die Osterfeiertage. Ergänzt wird dieses Sortiment für den Frühling durch frische Narzissen, Tulpen, Krokusse, Hyazinthen und Osterglocken.

Taste the Sun

Alles für den frühlingshaft gestalteten Garten beinhaltet die Kollektion „Taste the Sun“ auf dem diesjährigen Frühlingsmarkt bei XXXLutz. „Everything is fine when there is sunshine“ – diesem Motto entsprechend fallen die Outdoor-Trends besonders farbenfroh aus und sind die ideale Gartendekoration für die nächste Grillparty! Kräftiges Gelb, Orange und Flamingo-Rot sowie Grasgrün und Türkisblau sind echte Eyecatcher im Outdoor-Bereich. Abgerundet wird das stimmungsvolle Sommerfest-Feeling durch energieeffiziente Solarleuchten, Lichterketten und Outdoor-Deko-Figuren.

Auf dem XXXLutz Frühlingsmarkt 2022 erwarten Kundinnen und Kunden noch bis zum 23.04.2022 stylische Einrichtungstrends und Accessoires für drinnen und draußen. Erhältlich sind die Produkte in allen XXXLutz Möbelhäusern sowie im 24-Stunden geöffneten Onlineshop unter www.xxxlutz.de!

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 350 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 45 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

