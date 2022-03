Hamburg (ots) –

FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, integriert mehr als 1.000 E-Bikes des Berliner Micromobility-Anbieters TIER im Rheinland. Ab sofort können User in Köln neben E-Scootern und E-Mopeds auch E-Pedelecs von TIER über die FREE NOW App buchen. Mit dem heutigen Launch von TIER E-Bikes in Düsseldorf bekommen User neben den bereits bestehenden Carsharing-, E-Scooter und E-Moped-Angeboten jetzt zudem erstmals die Gelegenheit, Fahrräder in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt über FREE NOW auszuleihen. Für die Buchung benötigen FREE NOW User keinen neuen Account. Die TIER E-Bikes lassen sich für 19 Cent pro Fahrminute plus 1 Euro Freischaltungsgebühr direkt über FREE NOW buchen. FREE NOW und TIER bauen ihre Partnerschaft seit 2021 kontinuierlich aus: So lassen sich die Mikromobilitätsoptionen von TIER aktuell in etwa 50 deutschen Städten via FREE NOW ausleihen.

Alle Mobilitätsangebote aus einer Hand

Als eine der führenden Mobilitätsplattformen in Europa will FREE NOW seinen Usern ein vollumfängliches Mobilitätsangebot in Städten machen. Mit der heutigen Erweiterung um E-Bikes von TIER ist es fortan möglich, sechs verschiedene Mobilitätsoptionen in Düsseldorf und Köln innerhalb der FREE NOW App zu nutzen und diese individuell auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen. „Auf diese Weise bieten wir unseren Nutzern ein vollständiges Ökosystem für urbane Mobilität sowie einen Zugang zur größten lokal buchbaren Flotte an On-Demand-Fahrzeugen, mit denen sie Angebote und Anbieter bestmöglich kombinieren können. Gemeinsam mit starken Partnern wie TIER können wir so einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Mobilitätswende vor Ort zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir in Köln und Düsseldorf jetzt auch bei der Integration von E-Bikes die nächsten Schritte gemeinsam gehen“, sagt Silvia Fischer, Vice President Smart Mobility bei FREE NOW.

Jan Halberstadt, Deutschland-Chef von TIER, ergänzt: „Wir freuen uns, die enge Partnerschaft mit FREE NOW zu vertiefen und gemeinsam den Zugang zu multimodalen Mobilitätslösungen zu erleichtern. Ab sofort stehen unsere E-Bikes nach München und Berlin nun auch Menschen in Köln und Düsseldorf in der FREE NOW App zur Verfügung. Mit einem vielfältigen Angebot wollen wir erreichen, dass neue Mobilitätsformen zum alltäglichen und selbstverständlichen Bestandteil im Mobilitätsmix der Menschen werden und damit die Mobilitätswende in deutschen Städten aktiv vorantreiben.“

Komfortabel und sicher unterwegs

Die Pedelecs von TIER können dank des Free-Floating-Systems flexibel an geeigneten Stellen im Düsseldorfer und Kölner Stadtgebiet geparkt werden. Alle E-Bikes haben eine Tretunterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h und sind serienmäßig mit einem Fahrradkorb für Gepäck und Einkäufe ausgestattet.

Pressekontakt:

FREE NOW

Christoph Weferling

PR Manager Germany/Austria

Telefon: +49 (0) 171 68 33 421E-Mail: [email protected]

Original-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots