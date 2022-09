Bremen (ots) –

Frisch ausgezeichnet: Franziskaner Alkoholfrei hat den World Beer Award 2022 gewonnen. Die Münchner Brauspezialität holte den renommierten Titel „Das beste alkoholfreie und alkoholarme Weizenbier der Welt“ – wie schon im Jahr zuvor. Bei den World Beer Awards werden die besten internationalen Bierstile prämiert, zuvor blind verkostet von einer hochkarätig besetzten Fachjury.

Anfang August war Franziskaner Alkoholfrei in Deutschland bei dem anerkannten Wettbewerb als Landessieger hervorgegangen. Als gekrönter Country Winner durfte das Premiumprodukt dann beim globalen Finale antreten – und konnte sich dort in der Dachkategorie „Geschmack“ gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen.

„Die World Beer Awards genießen einen sehr hohen Stellenwert, schließlich werden die Auszeichnungen den Konsumenten und dem Handel in der ganzen Welt vorgestellt. Dass Franziskaner Alkoholfrei dieser Coup zum wiederholten Male gelungen ist, das ist einfach herausragend – und für unsere Brauerinnen und Brauer abermals ein Grund zum Feiern“, so Fried-Heye Allers, Unternehmenssprecher von Anheuser-Busch InBev Deutschland.

Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten legen hohen Wert auf maß- und genussvolles Trinken von Alkohol. Der Ausbau des alkoholfreien Portfolios ist elementarer Bestandteil der „Global Smart Drinking Goals“ von Anheuser-Busch InBev. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen, dass jedes fünfte Bier aus dem weltweiten Sortiment alkoholfrei oder -reduziert sein soll. Viele der beliebten Premiumprodukte gibt es schon jetzt auch als alkoholfreie Variante Wie Franziskaner Alkoholfrei, das Beste der Welt.

Anheuser-Busch InBev Deutschland

Anheuser-Busch InBev Deutschland (Beck’s, Corona, Spaten) mit Hauptsitz in Bremen ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev und ist im deutschen Biermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

