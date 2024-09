Frankfurt/Main (ots) –

– 23 Veranstaltungen in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main zum Thema „Was tut mir gut? Heute, morgen und danach …“ vom 23. bis 27. September

– Virtueller FVB MoneyTalk am 25. September: „Harris vs. Trump – die US-Wahl und ihre Folgen für Wirtschaft und Weltordnung“

Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main setzt ihre erfolgreiche Informationsreihe fort: Die Blaue Woche 4.0 bietet mit 23 regionalen Veranstaltungen viel Wissenswertes rund um das Thema „Was tut mir gut? Heute, morgen und danach …“ – vom 23. bis 27. September liefern Experten aus dem Netzwerk der Bank umfassende Antworten zu „Richtig Leben, Arbeiten und Wirtschaften!“. An den bisherigen Aktionswochen nahmen viele hunderte begeisterte Besucher teil.

„Bei vielen unserer Kunden hat die Blaue Woche einen festen Platz im Kalender. Hier bekommen sie verlässliche Antworten zu aktuellen Fragen rund um Richtig Leben, Arbeiten und Wirtschaften“, sagt Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank Rhein/Main. Wie hoch der Informationsbedarf sei, hätten die bisherigen Aktionswochen des regionalen Powerhauses gezeigt. „Unseren Kunden bieten wir ‚Beratung auf Augenhöhe‘ – die Blaue Woche ist Teil unseres grundsätzlichen Leistungsversprechens“.

Zahlreiche Teilnehmer haben bereits zur Blauen Woche 4.0 zugesagt. Im Mittelpunkt: Heute die Zukunft planen und morgen sorgenfrei leben … Wie lege ich mein Geld richtig an? Wie sichere ich den Wert meiner Immobilie? Wie schütze ich mich wirksam vor Angriffen aus dem Internet? Wie lässt sich Vermögen sinnvoll vererben?

Der virtuelle FVB MoneyTalk am 25. September zu „Harris vs. Trump – die US-Wahl und ihre Folgen für Wirtschaft und Weltordnung“ ergänzt die Blaue Woche. Arthur Landwehr, langjähriger USA-Korrespondent in Washington, und Michael Herzum, Leiter Economics & Macro Strategy bei Union Investment, diskutieren über die anstehende US-Wahl und die Folgen für Weltwirtschaft und Weltordnung.

Anmeldung zur Blauen Woche 4.0: www.frankfurter-volksbank.de/blauewoche

Über die Frankfurter Volksbank Rhein/Main:

Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main ist Deutschlands größte Volksbank und ein leistungsstarkes, genossenschaftliches Powerhaus für die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main – mit großer Ertragsstärke, hoher Kapitalkraft und tiefer regionaler Verankerung. Das Institut kam zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 auf eine aggregierte Bilanzsumme von 18,9 Mrd. Euro und hatte nahezu 2.000 Mitarbeiter. Für persönliche Beratung und Service stehen den rund 800.000 Kunden über 200 Standorte zur Verfügung. Mehr als 300.000 Kunden sind gleichzeitig Mitglied – damit ist die Frankfurter Volksbank Rhein/Main die mitgliederstärkste deutsche Volksbank. Die Förderung von Bildung, sozialen Initiativen, Kunst und Kultur sowie Sport zählt traditionell zum Selbstverständnis der Frankfurter Volksbank Rhein/Main.

