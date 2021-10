München (ots) –

Zur Frankfurter Buchmesse vom 20. bis 24. Oktober steigen im ganzen Stadtgebiet die Hotelpreise. Eine Übernachtung in Frankfurt a. M. kostet am Eröffnungstag durchschnittlich 165 Euro – das sind 65 Prozent mehr, als im Oktober dort im Schnitt fällig werden.

Doppelzimmer fußläufig zur Messe ab 89 Euro pro Nacht

Im Umkreis von maximal einem Kilometer zur Messe haben zum Betrachtungszeitpunkt nach ausgewählten Kriterien noch einige Unterkünfte freie Zimmer.1) Eine Übernachtung am Eröffnungstag gibt es ab 89 Euro. Zum Vergleich: Genau eine Woche später kostet die günstigste Übernachtung nur 52 Euro.

„Nach einer monatelangen Unterbrechung aufgrund der Coronapandemie finden inzwischen wieder Messen statt“, sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. „Das zieht Besucher*innen an – was wir an den steigenden Übernachtungspreisen im Veranstaltungszeitraum sehen. In Frankfurt ist das Hotelangebot rund um das Messegelände generell hoch und wer Angebote vergleicht, kann auch jetzt noch günstige Unterkünfte ganz in der Nähe zur Buchmesse finden.“

Mit dem CHECK24-Hotelvergleich finden Leseratten das passende Angebot. Mit dem Filter „kostenlos stornierbar bis kurz vor Anreise“ bleiben sie dabei in der anhaltenden Coronapandemie flexibel.

Anbietervergleich spart im Schnitt 22 Prozent der Übernachtungskosten

Besonders bei beliebten Großveranstaltungen lohnt sich der Vergleich verschiedener Anbieter für Übernachtungen. Für ein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel sparen Übernachtungsgäste durchschnittlich 22 Prozent bzw. 43 Euro für eine Nacht.

DIE WELT und ServiceValue: CHECK24 ist Nr. 1 in der Branche Hotel-Preisvergleichsportale

CHECK24 ist Service-Champion – das ermittelten DIE WELT, ServiceValue und die Goethe-Universität Frankfurt am Main. Das Münchner Vergleichsportal erreicht den ersten Platz in der Branche Hotel-Preisvergleichsportale und verweist damit Wettbewerber auf die hinteren Ränge.2)

In der Online-Umfrage holten die Tester*innen insgesamt über 1,9 Mio. Kundenurteile zu 4.196 Unternehmen aus 384 Branchen ein. Untersucht wurde der erlebte Kundenservice anhand des „Service Experience Score“ (SES). In das Ranking gehen sowohl die Urteile und Ergebnisse aktueller als auch ehemaliger Kund*innen (letzter Kontakt maximal 36 Monate zurückliegend) ein.

Kundenversprechen für den CHECK24 Vergleich

Verbraucher*innen wählen aus über 1.000.000 Hotels und Ferienunterkünften in mehr als 80.000 Reisezielen. Der Vergleich lohnt sich – viele Angebote sind nur beim CHECK24 Hotel- und Ferienwohnungsvergleich verfügbar und buchbar und das zum günstigsten Preis. Wenn nicht, übernimmt CHECK24 die Differenz im Rahmen der Bestpreis-Garantie. Der Vergleich ist immer kostenfrei. Es fallen keine zusätzlichen Buchungsgebühren für die Zahlung an. CHECK24 bietet ausgezeichneten Datenschutz und 100 Prozent Sicherheit.

