Zirndorf (ots) – Nach vielen Monaten im Homeoffice, Homeschooling und #StayatHome-Modus blicken Familien jetzt wieder mit etwas Optimismus auf den kommenden Sommer und den Urlaub. Laut einer aktuellen, von PLAYMOBIL in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage, an der mehr als 1.000 Familien mit Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren teilgenommen haben, ist ein klarer Trend abzusehen: Holidays Made in Germany!

Über die Hälfte (54 %) der befragten Familien, die in diesem Sommer Urlaub planen, haben vor im eigenen Land zu bleiben. 40 % können sich vorstellen, die Ferien in einem der europäischen Nachbarländer zu verbringen. Fernreisen spielen nach der Forsa-Umfrage für Familien kaum eine Rolle. An den Urlaubsort wollen 86 % mit dem eigenen Auto fahren, um eine möglichst hohe Flexibilität zu haben. 12 % werden das Flugzeug wählen, genauso viele das Reisemobil oder den Wohnwagen. Generell können sich 51 % der Befragten vorstellen, einen Camping-Urlaub mit der Familie zu machen. Am Urlaubsziel wünschen sich Eltern vor allem abwechslungsreiche Angebote für gemeinsame Unternehmungen mit ihren Kindern.

Dabei liegen Strand und Meer ganz vorne bei den Erwartungen. Spielplätze, Schwimm- und Freibäder sowie andere Einrichtungen wie z.B. Zoos folgen auf den nächsten Plätzen. Familien, die nicht verreisen, wollen Freizeitangebote vor Ort nutzen oder Tagesausflüge machen. Außerdem spielt der eigene Garten eine große Rolle.

Die Forsa-Untersuchung belegt, Familien wollen in diesem Sommer vor allem das eigene Land bereisen.

Für Kinder, die sich schon riesig auf die Ferien freuen: Im Rollenspiel mit den PLAYMOBIL-Figuren können sie schon jetzt ihre ganz eigenen Reiseträume verwirklichen. Die Spielsets rund um das Thema “Urlaub” erfreuen sich großer Beliebtheit und werden regelmäßig neu aufgelegt. Das Angebot ist groß. Die 7,5 cm großen Abenteurer können zu Fuß in Wanderstiefeln, bequem im PLAYMOBIL-Wohnmobil oder im Ferienflieger auf die große Reise gehen. Auch Ferien im historischen VW Bulli Camper oder eine Reise an den Strand des Beachhotels sind möglich. Mit PLAYMOBIL können die Kinder sich jetzt schon auf die schönste Zeit des Jahres freuen.

