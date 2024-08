Köln (ots) –

Ford Transit Custom Nugget PHEV: Verbindliche WLTP-Verbrauchswerte liegen noch nicht vor.

Ford Kuga PHEV: Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 17,5-16,2 kWh/100km plus 1,2-0,9 l/100km; CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert: 28-20 g/km; CO2-Klasse: B; Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 6,1-5,2 l/100km; CO2-Klasse bei entladener Batterie: E-D; Elektrische Reichweite: 60-69 km

– Plug-in-Hybridtechnologie (PHEV) für das lokal abgasfreie Fahren und weitere neue Optionen steigern den Komfort an Bord des vielseitigen Transit Custom Nugget

– Neue Ausstattungsvariante Active mit robuster Offroad-Optik und optionalem Allradantrieb erweitert die Einsatzmöglichkeiten des erfolgreichen Freizeitmobils nochmals deutlich

– Auf dem Caravan Salon Düsseldorf (30. August bis 8. September 2024) feiert zudem eine Nugget-Modellvariante mit längerem Radstand und größerem Raumangebot Weltpremiere

Plug-in-Hybridversion*, optionaler Allradantrieb und neue Ausstattungsvariante: Auf dem Caravan Salon Düsseldorf präsentiert Ford Pro erstmals die neue Modellpalette des Ford Transit Custom Nugget. Neben modernen Technologien und vielseitigen Ausstattungsdetails rundet künftig auch eine Version mit verlängertem Radstand das umfassend überarbeitete Angebot ab. Sie bietet ein nochmals großzügiger dimensioniertes Raumangebot an Bord. Der Caravan Salon Düsseldorf findet in diesem Jahr vom 30. August bis 8. September statt.

Im Scheinwerferlicht des Ford Pro Messestands steht unter anderem der neue Ford Nugget PHEV. Sein hochmoderner Plug-in-Hybridantriebsstrang kombiniert einen 2,5 Liter großen Benzinmotor mit einer Hochvoltbatterie und einem Elektromotor. Er macht rein elektrisches Fahren ohne lokale Abgasemissionen möglich. In der neuen Ausstattungsvariante „Active“ stellt der Transit Custom Nugget neben einem robusten Offroad-Design zum ersten Mal in der Modellgeschichte optional auch Allradantrieb zur Wahl. Abenteuerfreudige Camping-Fans können ihren Aktionsradius damit auch um Ausflüge in unwegsameres Gelände erweitern. Zudem feiert auch eine Variante des erfolgreichen Freizeitmobils mit verlängertem Radstand in Düsseldorf Weltpremiere. Sie bietet nochmals mehr Stauraum im größer gewordenen Kleiderschrank.

„Mit unserer Transit Custom Nugget-Modellpalette verschieben wir die Grenzen dessen, was ein kompaktes Freizeitmobil bieten kann“, erklärt Hans Schep, Geschäftsführer von Ford Pro Europa. „Wir haben auf das Feedback der wachsenden Gruppe von Camper-Kunden gehört und bieten ihnen Lösungen, die zu unvergesslichen Nugget-Erlebnissen beitragen werden: Von Aufwertungen des aktiven Lebensstils und intelligenteren Raumlösungen bis hin zu fortschrittlichen Antrieben wie dem vielseitigen PHEV für emissionsfreies Fahren in der Stadt und Zugang zu touristischen Zielen, die in Nullemissions-Umweltzonen liegen sowie dem Allradantrieb für die Erkundung schwer erreichbarer Orte.“

PHEV-Antrieb für noch mehr Effizienz und Fahrkomfort

Der Plug-in-Hybridantrieb des Transit Custom Nugget PHEV ähnelt dem des Ford Kuga PHEV*. Dabei spannt ein 2,5-Liter-Benziner, der nach dem besonders effizienten Atkinson-Prinzip arbeitet, mit einer 11,8 kWh großen Batterie und einem Elektromotor zusammen. Die Systemleistung beträgt 171 kW (233 PS). Neben einer souveränen Kraftentfaltung für entspanntes Fahren auf der Langstrecke ermöglicht das Antriebskonzept auch rein elektrisches Fahren beispielsweise bei Ausflügen in urbane Nullemissions-Umweltzonen, zu ruhigen Campingplätzen oder in besonders schützenswerte Natur.

Statt einer konventionellen Brennstoffheizung verfolgt der Nugget PHEV ein Konzept, das ein elektrisches Heizen ermöglicht, wenn das Fahrzeug an Strom angeschlossen ist und setzt auf Gas bei einer autarken Nutzung. Der Stromspeicher lässt sich an einer Wechselstromquelle über das serienmäßige Mode-3- oder ein optionales Mode-2-Kabel aufladen.

Ausstattungsvariante Active mit optionalem Allradantrieb

Auf Basis der Ausstattung Titanium tritt der Transit Custom Nugget Active nun mit einem besonders markanten und robusten Außendesign an. Es umfasst Exterieurdetails aus schwarzem Kunststoff, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in exklusiver Optik, spezifische LED-Rückleuchten und manches mehr. Im Interieur überzeugt die Active-Ausstattung mit Highlights wie serienmäßiger 2-Zonen-Klimaautomatik, wasserabweisenden und leicht zu reinigenden Sitzpolstern. Der Smart-Camper-Touchscreen zentralisiert die Bedienung. Das Fahrerassistenz-System verfügt serienmäßig über einen kamera- und radarbasierten Pre-Collision Assist, einen Rückfahr-Notbremsassistent, einen Toter-Winkel-Assistent inklusive Cross Traffic Alert und Anhängererkennung sowie eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Bei Modellen mit Automatikgetriebe beinhaltet sie auch eine Stop & Go-Funktion.

In Verbindung mit dem 125 kW (170 PS)* starken EcoBlue-Dieselmotor steht für den Transit Custom Nugget optional auch Allradantrieb zur Wahl. Dank der verbesserten Traktion auf losen und rutschigen Fahrbahnoberflächen können Camping-Fans mit ihm auch entlegenere Ausflugsziele und Übernachtungsplätze ansteuern. Dank einer maximalen Anhängelast von bis zu 2,3 Tonnen (1) eignet sich das populäre Freizeitmobil von Ford Pro zudem als ideales Zugfahrzeug beispielsweise für Boots- oder Pferdeanhänger.

Längerer Radstand für vergrößertes Raumangebot an Bord

Für weiter gesteigerten Komfort gerade auch auf längeren Trips steht der Transit Custom Nugget für Titanium und Active Varianten jetzt auch mit verlängertem Radstand zur Wahl. Er überzeugt mit einem Plus an Stauraum für das Reisegepäck, auch der eingebaute Kleiderschrank fällt größer aus. Abenteuerfreudige Kunden, die gern abseits der Zivilisation campieren möchten, können ihren Transit Custom Nugget zusätzlich zum serienmäßigen Warmwasserboiler und der dazugehörigen Außendusche auch mit einer eingebauten Toilette ausrüsten.

Seine Weltpremiere (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/08/240/weltpremiere-auf-caravan-salon–der-neue-ford-transit-custom-nug0.html) feierte der Transit Custom Nugget im vergangenen Jahr auf dem Caravan Salon Düsseldorf. Ford Pro hat ihn gemeinsam mit den renommierten Spezialisten der Westfalen Mobil GmbH in Rheda-Wiedenbrück entwickelt. Vom Wettbewerb hebt sich das fortschrittliche Reisefahrzeug auch durch sein durchdachtes Mehrraum-Konzept ab. Hierzu zählt unter anderem eine verbesserte Küchenzeile mit L-förmigem Layout. Ihre aufgeräumte Oberfläche bietet 20 Prozent mehr Platz zum Arbeiten. Ein neuer, besonders praktischer Schubladen-Kühlschrank erleichtert den Zugang und fasst auch große, aufrechtstehende Flaschen. Ein 2-Flammen-Kochfeld mit entnehmbarem Topfgestell und integrierter Spüle sowie eine Warmwasserversorgung zählen zur Serienausstattung.

Die drehbaren „Kapitänssessel“ für Fahrer und Beifahrer lassen sich auf Wunsch beheizen. Die Bedienung und Kontrolle der Reisemobilfunktionen des Nugget erfolgt über einen speziellen 7-Zoll-Touchscreen mit Farbmonitor im Wohnbereich. Hierzu gehören etwa die Standheizung sowie die Anzeigen für den Ladezustand der Batterie und den Wasservorrat. Die raffinierte Innenbeleuchtung setzt auf LED-Technologie mit farblich anpassbarem Ambiente-Modus. Ein Neigungsanzeiger erleichtert das Ausrichten des Fahrzeugs auf unebenen Untergründen. Hinzu kommt eine eigene App, über die sich diese Funktionalitäten auch bequem per Smartphone aus der Nähe oder Ferne steuern lassen.

Caravan Salon Düsseldorf: Weltleitmesse für mobiles Reisen

Der Caravan Salon ist die weltweit größte Messe für Camping und Caravaning. Er findet seit 1962 jährlich statt. 1994 zog er von Essen nach Düsseldorf um. In diesem Jahr zeigen vom 30. August bis zum 8. September 2024 über 750 Aussteller auf 250.000 Quadratmetern des Düsseldorfer Messegeländes die neusten Entwicklungen und Trends der Branche – von Fahrzeugen über Zubehör bis hin zu Urlaubszielen. Zum umfassenden Programm während der zehn Ausstellungstage zählen zudem verschiedene Sondershows, Specials und zahlreiche weitere Attraktionen. Der Ford Pro Stand mit der neuen Modellpalette des Ford Transit Custom Nugget befindet sich in Halle 16.

Mehr Infos, Bilder und Videos gibt es online unter: https://nugget.fordpresskits.com

Energieverbrauch (kombiniert) / CO2-Emissionen (kombiniert): Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.

Weitere Angaben finden Sie hier: www.ford.de/energie

Elektrische Reichweite: Gemäß dem Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ist bei voll aufgeladener Batterie eine Reichweite bis zur genannten, zertifizierten elektrischen Reichweite – je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration – möglich. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

1) Die zulässigen Anhängelasten können je nach Beladung, Fahrzeugkonfiguration, Ausstattungsniveau und Anzahl der Passagiere variieren.

