Neckarsulm (ots) –

Auch in diesem Jahr hat die unabhängige Zertifizierungsstelle der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) im Rahmen ihrer Qualitätsprüfung wieder zahlreiche Fleischprodukte getestet. Für Kaufland mit großem Erfolg, denn das Unternehmen erhielt insgesamt 146 Gold- und 41 Silberprämierungen für die Qualität seiner Fleischprodukte aus eigener Herstellung.

„Wir produzieren in unseren firmeneigenen Fleischbetrieben eine große Auswahl an hochwertigen Fleischprodukten. Die erneute Auszeichnung und die hohen Anteile an Gold- und Silber-Prämierungen bestätigen uns in unseren hohen Qualitätsansprüchen und spornt uns an, unseren Kunden auch in Zukunft beste Fleisch- und Wurstspezialitäten anzubieten“, sagt Stefan Gallmeier, Geschäftsführer Einkauf bei Kaufland Fleischwaren.

In allen Filialen führt Kaufland hochwertige Fleisch- und Wurstwaren, die in den firmeneigenen Fleischbetrieben in Heilbronn, Möckmühl, Osterfeld und Heilbad Heiligenstadt hergestellt werden. Hier wird täglich frisches Qualitätsfleisch (Fleisch und Wurstwaren) von ausgewählten Lieferanten und aus streng kontrollierter Herkunft verarbeitet. Die Verbindung von modernster Technik und traditionellem Metzgerhandwerk garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard sowie besten Geschmack und Frische.

Über die DLG

Die DLG ist ein unabhängiges Qualitätsprüfungsinstitut. In anonymisierten Verfahren beurteilen Experten Kriterien wie Sensorik, Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack, aber auch mikrobiologische, chemische und physikalische Laboruntersuchungen. Die Teilnahme an den Produkttests ist für Hersteller freiwillig. Die DLG-Tests sind objektiv und unabhängig.

Pressekontakt:

Kaufland Unternehmenskommunikation

Alisa Götzinger

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 94-921487

[email protected]

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots