Das Konzept des Gewinner-Teams im Retail-Wettbewerb First Store by ALEXA Vol. 4 wird Ende März 2023 im ALEXA Realität. Sellpy @ ALEXA macht den Nr. 1 Secondhand-Onlineshop aus Skandinavien im ALEXA erlebbar und integriert Secondhand in den Alltag der Besucherinnen und Besucher. Es ist der erste stationäre Sellpy Pop-up in einem Shoppingcenter.

2022 wurde der innovative Retail-Wettbewerb First Store by ALEXA als Hochschul-Ausgabe in Kooperation mit drei Kreativ-Hochschulen ausgetragen. Die Gewinnerinnen – ein Team aus drei Studentinnen der Hochschule macromedia Berlin – haben mit ihrem Projekt Sellpy @ ALEXA das Thema Secondhand neu gedacht. Ihre Ausgangsfrage: Wie lässt sich Nachhaltigkeit, Secondhand und Kreislaufwirtschaft als attraktives Happening gestalten, um die Zielgruppe des ALEXA anzusprechen? Die Antwort: in Form eines Sustainability-Events in Kooperation mit dem Secondhand-Onlineshop und Verkaufsservice Sellpy.

Online geht offline: drei Tage Secondhand-Event im ALEXA

Vom 23. bis 25. März findet Sellpy @ ALEXA nun als dreitägiges Secondhand-Event auf dem Metropolis Court, der prominenten Eventfläche im ALEXA, statt. Dazu wird ein großer temporärer Pop-up-Store aufgebaut – mit Shoppingmöglichkeit, Infos und DJ. Hier kann man sich treffen, Musik hören, netzwerken, in hochwertiger „Pre-Owned“-Fashion stöbern und diese direkt kaufen. Am Samstag, den 25. März kann man zudem Fashion-Influencer, die auf der Plattform Sellpy eigene „Influencer-Shops“ haben, im ALEXA live treffen; für die junge Zielgruppe des ALEXA eine zusätzliche Attraktion. Begleitet wird das Event von einer umfassenden Social-Media-Kampagne auf Instagram und TikTok. Kurz: Sellpy @ ALEXA passt in seiner Gesamtkonzeption perfekt zur jungen, hippen Zielgruppe des ALEXA.

Ralf Schaffuss, Leiter Asset Management Retail Deutschland bei der Union Investment Real Estate GmbH, Eigentümerin des ALEXA, und Jurymitglied bei First Store: „Wir freuen uns sehr, dass das Projekt Sellpy @ ALEXA jetzt in die Umsetzung kommt. Dank der Kreativität junger Studentinnen können wir mit der aufstrebenden Brand Sellpy ein innovatives Projekt im ALEXA auf die Beine stellen, das auch für das schwedische Unternehmen eine Premiere darstellt. Das ALEXA präsentiert sich so wieder einmal als Vorreiter und Plattform für aktuelle Trends. Das Event bedient die Interessen der jungen Generation und passt perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung. Denn es connectet online und offline und rückt das Thema Nachhaltigkeit im ALEXA auf natürliche Art weiter in den Fokus.“

Oliver Hanna, Sonae Sierra, ALEXA Centermanager und ebenso Mitglied der First Store Fachjury: „Sellpy @ ALEXA wird sicher wieder ein legendäres Event à la ALEXA. Unsere Besucherinnen und Besucher lieben es, wenn in der Mall was los ist und wir sind sicher, dass diese Pop-up-Premiere im stationären Einzelhandel auch für Sellpy eine inspirierende Erfahrung wird. Wir gehen im ALEXA oft voraus mit innovativen Ideen und Projekten, die man definitiv nicht in jedem Center findet und sind gespannt, welche Kooperationen sich vielleicht daraus ergeben.“

Übrigens: First Store by ALEXA Vol. 5 ist bereits in Planung. Auch dieses Mal haben sich die Macher wieder etwas Neues einfallen lassen, um den Retail-Wettbewerb für innovative Geschäftsideen weiterzuentwickeln und mit etwas verändertem Prozedere durchzuführen. Mehr dazu wird demnächst bekanntgegeben.

Weitere Infos: https://www.sellpy.de/ und www.alexab2b.com

First Store by Alexa ist ein Retail-Casting für innovative Geschäftsideen, veranstaltet vom Shopping- und Freizeit-Center Alexa am Berliner Alexanderplatz. First Store Vol. 4 fand 2022 in Zusammenarbeit mit drei Hochschulen statt: AMD Akademie Mode & Design, Deutsche POP und Akademie macromedia. www.firststorealexa.com

Sellpy ist Secondhand neu gedacht. Der Nr. 1 Secondhand Onlineshop und Verkaufsservice aus Skandinavien macht Secondhand kaufen und verkaufen so einfach wie nie und somit zugänglich für alle. www.sellpy.de

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA (http://www.alexacentre.com) am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra. Das ALEXA ist eines der erfolgreichsten und mit 16 Millionen Besuchern pro Jahr (Stand 2019) höchst frequentierten Shoppingcenter Deutschlands.

Union Investment ist einer der führenden Immobilien-Investment-Manager in Europa. Das über 26 Ländermärkte und fünf Kontinente diversifizierte Immobilienportfolio umfasst mehr als 470 Objekte in den Segmenten Büro, Hotel, Einzelhandel, Wohnen und Logistik. Das weltweite Einzelhandelsportfolio mit ca. 10 Milliarden Euro Volumen umfasst aktuell 86 Bestandsobjekte, darunter das CityQuartier FÜNF HÖFE in München, das ALEXA in Berlin und das QUARREE Wandsbek in Hamburg. https://realestate.union-investment.com/de

Sonae Sierra ist auf dem Immobilienmarkt mit einem integrierten Geschäftsansatz tätig. Wir suchen nach tragfähigen Plattformen, von denen aus wir solide Strategien für einen guten Return-on-Investment schaffen können, und dies in verschiedenen Teilen der Welt. Von Gewerbeflächen über öffentliche Räume bis hin zu Wohnprojekten, vom Projektmanagement bis hin zu schlüsselfertigen Objekten – wir gehören zu den Spitzenreitern und verfügen über bestes Know-how. Daher sind wir der ideale Partner für die Entwicklung innovativer Konzepte. Derzeit ist Sonae Sierra in 11 Ländern vertreten. Das Unternehmen managt weltweit Assets im Wert von ca. 8 Milliarden Euro in verschiedenen Sektoren und Anlageklassen. www.sonaesierra.com

