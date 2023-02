Bremen (ots) –

Juri Reimers und Ben Hohenspein sind die Geschäftsführer der Filmlagune GmbH, einer Agentur für professionelles Video-Marketing. Gemeinsam mit ihrem Team aus Medien-Experten produzieren sie strategische Produktvideos für E-Commerce-Händler und Onlineshops. Dabei haben die Marketing-Profis es sich zur Aufgabe gemacht, die Produkte und Dienstleistungen ihrer Kunden gekonnt in Szene zu setzen und so Umsatz und Verkaufszahlen nachhaltig und messbar zu steigern. Erfahren Sie hier, welche Vorteile Produktvideos für Händler bereithalten und wie die Experten der wachsenden Nachfrage an ihrem Angebot gerecht werden.

Onlineshopping wird immer beliebter, schließlich hat die bequeme Einkaufstour im Internet viele Vorteile für den Kunden. Allerdings hat ein Onlinekauf auch einen entscheidenden Nachteil: So können potenzielle Interessenten den Artikel vor dem Kauf nicht in den eigenen Händen halten und bleiben daher oft unentschlossen. Das haben auch viele Onlinehändler erkannt. Damit rückt das Thema Produktvideos mehr und mehr in den Fokus. In den USA sind diese bereits weiträumig vertreten, während sie hierzulande noch in den Kinderschuhen stecken. Dennoch werden professionelle Produktvideos immer beliebter und fließen mehr und mehr in das Portfolio von Onlinehändlern ein. Aus gutem Grund! Schließlich lassen sich mit professionellen Produktvideos deutlich mehr Abschlüsse erreichen, wie auch Juri Reimers und Ben Hohenspein wissen. Sie sind die Gründer und Geschäftsführer der Filmlagune GmbH, mit der sie sich genau auf diesen Bereich spezialisiert haben. Sie wissen damit um die großen Chancen, die Produktvideos mit sich bringen, warnen aber im gleichen Zuge auch davor, Produktvideos kurzentschlossen in die eigene Hand zu nehmen: „Selbstgemachte Videos sehen auf den ersten Blick vielleicht halbwegs gut aus, das Problem dabei ist jedoch, dass ihnen meist eine verkaufspsychologische Optimierung sowie ein datenbasierter Aufbau fehlen – dass die Erfolge so ausbleiben, ist damit kein Wunder.“ Aus diesem Grund haben es sich die beiden Experten zur Aufgabe gemacht, E-Commerce-Händler mit ihren professionellen und strategisch geplanten Produktvideos dabei zu unterstützen, ihre Produkte auch im Internet erlebbar zu machen – und so die Conversionrate und Zahl der Verkäufe deutlich zu erhöhen.

„Mit der richtigen Komposition aus Bild und Ton, gekoppelt mit der richtigen verkaufspsychologischen Struktur gelingt dies immer noch am besten“, erklärt Juri Reimers. „Dabei können unsere Videos auf vielen verschiedenen Plattformen eingesetzt werden – sei es auf Amazon, in Werbeanzeigen oder eben auf der eigenen Shop-Website.“ Mit Produktvideos können E-Commerce-Händler dabei nicht nur die Verweildauer des Kunden erhöhen, sondern auch die eigene Marke stärken und langfristig den Umsatz steigern.

Bis zu 42 Prozent mehr Verkäufe durch Produktvideos

„Produktvideos folgen ihren eigenen Regeln und müssen daher gänzlich anders aufgebaut sein, als beispielsweise eine Fernsehwerbung. Schließlich geht es nicht nur darum, ein cooles, optisch ansprechendes Video zu machen“, erklärt Ben Hohenspein. „Wir wollen vielmehr immer ein zentrales Bedürfnis des Kunden erfüllen: Kaufinteressenten wünschen sich möglichst viele Informationen zu einem Produkt und wollen diese ansprechend und modern präsentiert bekommen.“ Um das zu erreichen, analysiert das Team die Zielgruppe und den werbewirksamen Kontext ihrer Kunden genau und erstellt im Anschluss passgenaue Produktvideos. „Das Besondere an unserer Dienstleistung ist dabei das innovative Feedback-Loop-System: Dieses wertet die Videos beständig aus, um die Performance der Videos automatisch immer weiter zu verbessern. Damit setzen wir uns auch deutlich von Produktfotografen ab, die ebenfalls beginnen, Videos zu drehen. Zwar ist auch deren Arbeit durchaus sehenswert, bringen jedoch aufgrund des fehlerhaften Aufbaus nicht einmal entfernt so viele Verkäufe wie unsere Videos“, ergänzt Juri Reimers. So lassen sich je nach Markt und konkretem Shop bis zu 42 Prozent mehr Umsatz generieren.

Die Nachfrage steigt: Videos werden immer wichtiger

Ebenso wie der Onlinehandel selbst sind auch professionelle Produktvideos ein echter Wachstumsmarkt. „Um der immer größer werdenden Nachfrage gerecht zu werden, befinden wir uns im stetigen Wachstum“, berichtet Juri Reimers. „Hierzu sind wir immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, um unsere Dienstleistung jedem Kunden stets schnell und professionell anbieten zu können.“ Aus diesem Grund sind die Experten mit ihrem Team gerade in ein 400 Quadratmeter großes Büro in Bremen umgezogen und haben die gesamte Studiofläche erweitert. So ist es ihnen möglich, mit den neuesten Technologien und entsprechender Kulisse beste Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

„Wir haben den Bedarf erkannt.“

Die Karriere von Juri Reimers begann an der Elite-Hochschule London School of Economics, wo er sich bereits während seines Studiums eine große Expertise im Bereich Produktvideos aneignete. Als er seinen heutigen Geschäftspartner Ben Hohenspein kennenlernte, war für beide der Weg in die Selbstständigkeit klar: „Wir haben den Bedarf an hochwertigem Video-Content für die Produktplatzierung erkannt, waren jedoch unzufrieden mit den bis dahin üblichen Slideshow-Videos, in welchen Onlinehändler ihre Videos lediglich aneinanderreihen – diese Marktlücke wollen wir bis heute mit unseren Produktvideos bedienen.“ Mittlerweile haben Juri Reimers und Ben Hohenspein mit ihrem Team über 200 Projekte im Onlinehandel erfolgreich umgesetzt und ihren Kunden mit hunderten Produktvideos zu mehr Umsatz verholfen. Dabei wollen sie ihren Wachstumskurs auch weiterhin fortsetzen und ihren Ruf als Top-Anbieter für Produktvideos auf dem deutschen Markt weiter ausbauen.

