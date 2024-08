Köln (ots) –

Die REWE Group steht fest zum 1. FC Köln: Das Kölner Handels- und Touristikunternehmen hat sein ursprünglich bis 2025 laufendes Engagement als Haupt- und Trikotpartner vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das gaben beide Partner heute (29.08.) bekannt. Somit wird REWE auch in den kommenden vier Spielzeiten auf den Trikots und Stadionbannern des Zweitligisten sichtbar sein. Der Konzern setzt damit ein starkes und vertrauensvolles Zeichen für die langfristige Unterstützung des Clubs.

„In den vergangenen 17 Jahren ist zwischen dem 1. FC Köln und REWE eine hervorragende Partnerschaft gewachsen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen und unsere Zusammenarbeit strategisch weiterentwickeln“, sagt Sven Spork, Bereichsvorstand der REWE Group. „Das Erfolgsrezept liegt in den Werten, die uns einen: Der FC und die REWE Group setzen sich mit vielfältigen Aktionen für Toleranz, Vielfalt, Integration, Inklusion und Nachhaltigkeit ein. So haben wir in den vergangenen Jahren mehrfach an ausgewählten Spieltagen auf die eigene Trikotwerbung verzichtet, um für entsprechende Institutionen und ihre Anliegen zu werben. Außerdem wollen wir unsere Partnerschaft noch stärker aktivieren, in dem wir besondere, emotionale Fan-Erlebnisse schaffen.“

FC-Geschäftsführer Markus Rejek sagt: „Kein Haupt- und Trikotpartner hat den FC in der gesamten Vereinshistorie so lange unterstützt und kaum ein Schriftzug ist länger im deutschen Profifußball auf der Brust zu lesen. Der FC und die REWE Group pflegen diese besondere Partnerschaft durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und erfinden sie durch kreative Maßnahmen immer wieder neu. Die vorzeitige Verlängerung ist ein bemerkenswertes Signal, welches unterstreicht, dass man in Köln gerade auch in herausfordernden Zeiten zusammensteht.“

Die REWE Group ist seit dem Sommer 2003 Partner des 1. FC Köln und seit der Saison 2007/2008 dessen Haupt- und Trikotpartner. Die Partnerschaft erlebte umjubelte Aufstiege und Teilnahmen an europäischen Wettbewerben, hielt aber auch Abstiegen und herausfordernde Zeiten wie der Corona-Pandemie stand. Mehr als 630.000 Trikots mit dem roten REWE-Schriftzug auf der Brust wurden bis heute verkauft. Marketing-Studien zeigen regelmäßig, dass die Kombination 1. FC Köln und REWE zu den bekanntesten in der Bundesliga gehört – auch bei Fans anderer Vereine. Auch die Trikots des eSports-Teams und der Traditionsmannschaft des FC tragen das REWE-Logo auf der Brust. Diese Partnerschaften wurden ebenfalls bis Sommer 2028 verlängert.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.100 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.

