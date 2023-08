Stuttgart (ots) –

Zum Ausklang des Sommers lockt wieder das MOUNTAINBIKE TESTIVAL Brixen epowered by Bosch in die Südtiroler Alpen. Vom 21. bis 24. September 2023 ist Brixen diesmal nicht nur der Treffpunkt für Mountainbike-Enthusiasten, sondern erstmals auch für die Fans der Gravelbikes. Für diese offroad-tauglichen Rennräder wird es eine Teststrecke geben, geführte Graveltouren und eine eigene Talkrunde.

Auf der Expo, dem Herzstück des TESTIVALS, präsentieren in diesem Jahr fast 60 Aussteller ihre Bikes und Parts. „Da für die Fahrradszene die neue Saison bereits im Herbst beginnt, wird es auch wieder viele neue Modelle zu entdecken geben“, sagt MOUNTAINBIKE-Redaktionsleiter André Schmidt. Erstmals sind auch zwei Aussteller aus dem Bereich Camping und Vanlife mit dabei.

Die Räder können kostenlos im vielseitigen Bikepark getestet werden. Außerdem gibt es eine ausgeschilderte Teststrecke, ein umfangreiches Tourenangebot mit regionalen Guides und verschiedenste Angebote auf dem Gelände. Beispielhaft ist das Angebot für Kinder zu nennen. Bei MOUNTAINBIKE YOUNGSTERS powered by woom wartet ein Hindernisparcours auf Kinder von 3 bis 14 Jahren. Unter der Leitung ausgebildeter Guides können erste Erfahrungen gesammelt oder die Fahrkünste perfektioniert werden.

Die Expo in der Altstadt ist für jeden Interessierten kostenlos zugänglich und von Donnerstag bis Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Die Ausstellung wird zudem von einem interessanten Rahmenprogramm aus Diskussionsrunden und interessanten Vorträgen begleitet. „In diesem Jahr wird es keine klassische Bühne geben, sondern mobile Moderationen im Stil eines Event-Radios“, erzählt Melissa Eisgruber vom Event-Team der Motor Presse Stuttgart. „Für Talkrunden und Interviews wird das TESTIVAL-,Wohnzimmer‘ eingerichtet, ein Lounge-ähnlicher Bereich direkt vor dem MOUNTAINBIKE-Stand.“ Dort findet am Samstagabend auch die TESTIVAL-Party statt mit Live-Musik, Getränken und einem Foodtruck.

Inzwischen gastiert das MOUNTAINBIKE TESTIVAL Brixen epowered by Bosch bereits zum zwölften Mal in der Stadt, die durch ihren Bikepark mit vier abwechslungsreichen Lines verschiedener Schwierigkeitsstufen und die vielen Trails in der Umgebung das ganze Jahr über für Mountainbiker interessant ist. Doch wenn Ende September die ganze Szene vor Ort ist und diesen tollen Sport feiert, macht der Besuch noch mal so viel Spaß.

Nachhaltigkeit bleibt weiter ein wichtiger Baustein des TESTIVALS, das als „Green Event Südtirol“ zertifiziert ist – unter anderem durch Maßnahmen für möglichst effiziente Energienutzung und ein besonderes Abfallmanagement.

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.mountainbike-testival.de.

