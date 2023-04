Düsseldorf (ots) –

– Markus Haupt kommt von der Siemens Bank

– Deutsches Management-Team mit Führungsduo an der Spitze

Bibby Financial Services, ein weltweit führender Mittelstandsfinanzierer und Anbieter von Factoringlösungen, hat mit Wirkung zum 1. April 2023 Markus Haupt (40) zum Co-Geschäftsführer des Deutschlandgeschäfts ernannt.

Als Leiter des Ressorts Markt wird er die Betreuung der Kunden und den weiteren Ausbau des Geschäfts in Deutschland verantworten. Gemeinsam mit Marko Dupor, der den Bereich Marktfolge (Risikomanagement und Regulatorik) abdeckt, bildet er das neue Führungsduo.

Markus Haupt wird vom regionalen Hauptsitz in Düsseldorf die Geschicke der Gesellschaft leiten und berichtet direkt an Jonathan Andrew, Global Chief Executive Officer von Bibby Financial Services.

Er folgt auf Andreas Dehlzeit, der nach erfolgreicher 10-jähriger Geschäftsführertätigkeit auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheidet.

Weichen für weiteres Wachstum

Markus Haupt bringt knapp 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen und Finanzdienstleistungssektor (Schwerpunkt B2B-Geschäft) mit. Er wechselt von der Siemens Bank, wo er als Global Head of Sales für den Bereich Extended Payment Terms (EPT) fungierte. Davor durchlief er Stationen in Vertriebs- und Managementpositionen bei Siemens sowie der Sparkasse Mainfranken Würzburg.

Für die strategische Ausrichtung und das weitere Wachstum in Deutschland stellt Bibby die Weichen: „Markus Haupt ist ein ausgewiesener Experte für Forderungsfinanzierungen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für Bibby Financial Services gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir unser Angebot für deutsche KMUs weiter ausbauen.“, kommentiert Bibby Financial Services-CEO Jonathan Andrew.

Neben Industrie- und Handelsunternehmen registriert Bibby Financial Services eine hohe Kundennachfrage aus dem Dienstleistungsbereich (Personalvermittlung/Zeitarbeit) sowie dem Transportsektor (Logistik, Speditionen). Um den Expansionskurs fortzuschreiben sind weitere Investitionen in die Infrastruktur und zukunftsgerichtete Geschäftsfelder geplant. „Familienunternehmen und KMUs sind das Rückgrat und die Innovationstreiber der deutschen Wirtschaft. Ich freue mich darauf, diese künftig mit den Finanzierungslösungen von Bibby Financial Services zu unterstützen“, schließt Markus Haupt.

Über Bibby Financial Services

Bibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von Factoring- und Finanzierungslösungen. Das Unternehmen betreut weltweit rund 12.000 Kunden mit ca. 1.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen: bibbyfinancialservices.de

