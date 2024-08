Stein (ots) –

Faber-Castell zeigt sich bei zunehmend herausfordernden Marktbedingungen mit dem Geschäftsverlauf im Fiskaljahr 2023/24 zufrieden: Das Unternehmen hält trotz leichtem Umsatzrückgang eine starke Umsatzrendite, die weit über Pre-Covid Niveau von 19/20 liegt. Faber-Castell setzt verstärkt auf kreativitätsfördernde und nachhaltige Produktkonzepte, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Nachdem das Unternehmen im vergangenen Berichtsjahr den zweitbesten Umsatz der Firmengeschichte erwirtschaftet hatte, verzeichnet die Faber-Castell Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 einen leichten Umsatzrückgang von -4,7% auf 618,4 Mio. EUR (VJ 649,2 Mio. EUR). Währungsbereinigt, d.h. unter Annahme stabiler Wechselkurse, beläuft sich der Rückgang auf -1,9%. Die Profitabilität liegt dabei weiter im hohen einstelligen Bereich.

Wachstumschancen in Asien und Lateinamerika

Vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer und marktwirtschaftlicher Herausforderungen betrachtet Vorstandsvorsitzender Stefan Leitz die Geschäftsentwicklung der Firmengruppe als durchaus zufriedenstellend: „Die Gruppenstrategie „ONE Faber-Castell“, die im Jahr 2022 verabschiedet wurde und sich seitdem in der globalen Implementierung befindet, verzeichnet dank bereits umgesetzter Maßnahmen zur Effizienzsteigerung erste Erfolge in allen Fokusbereichen.“ Leitz erwartet für die nächsten Jahre eine positive Entwicklung: „Global sehen wir vor allem in aufstrebenden Regionen wie z.B. Asien und Lateinamerika überproportionale Wachstumschancen. In eher gefestigten Märkten, in denen Faber-Castell traditionell eine führende Position innehat, wollen wir durch die Einführung innovativer Produktkonzepte und der Erschließung neuer Zielgruppen unsere Marktführerschaft behaupten und selektiv weiter ausbauen.“

Fokussierung auf die Strahlkraft der Marke

Für seine weltweite Wachstumsstrategie setzt Faber-Castell auch auf die Sichtbarkeit der Marke und die konsequente Positionierung als Premiumanbieter von Kreativprodukten. Die langfristig angelegte und in über 20 Ländern ausgerollte Nachhaltigkeitskampagne „Change needs creativity“ und der damit einhergehende Relaunch der gesamten Nachhaltigkeitskommunikation trugen erfolgreich zu einer globalen Stärkung der Marke bei. Stefan Leitz: „Kreativität ist und bleibt ein wichtiges Zukunftsthema für unser Unternehmen, das mit zunehmender Digitalisierung an Bedeutung gewinnen wird. Hier haben wir als ‚Lebensbegleiter‘, der mit seinen Kreativsortimenten nahezu alle Lebensentwürfe und -phasen bedient, ein Alleinstellungsmerkmal. Auch die Faber-Castell Cosmetics ist eine strategische Säule unseres Geschäftes im B2B-Sektor mit großem Wachstumspotential. Hier sind wir dank eines starken globalen Teams und eines hochspezialisierten Forschungs- und Entwicklungsbereichs ein idealer Partner für unsere weltweiten Beauty-Kunden“.

Ausbau des nachhaltigen Engagements

Seine Branchen-Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit will das Unternehmen weiter vorantreiben. Faber-Castell setzt dabei neben der eigenen zertifizierten Waldbewirtschaftung und der Biodiversität zunehmend auf eigene Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Durch alternative Kunststoffe in Produkten und Karton in Verpackungen legt Faber-Castell zusätzlich einen Schwerpunkt auf Ressourcenschonung. Ebenso engagiert sich das Unternehmen für Chancengleichheit und Diversität.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Faber-Castell ein ambitioniertes währungsbereinigtes Umsatzwachstum bei gleichbleibender Profitabilität.

Faber-Castell bewegt Menschen dazu, ihre kreativen Fähigkeiten freizusetzen. Die weltbekannte Marke verdankt ihre Strahlkraft einem hohen Qualitätsanspruch sowie einer wertegeprägten, nachhaltigen Unternehmenskultur. Gegründet 1761 und seit neun Generationen in Familienbesitz ist Faber-Castell ein global agierender Player in der Produktion und Vermarktung hochwertiger Schreib- und Zeichengeräte sowie in der Entwicklung und Fertigung innovativer und dekoraktiver Kosmetikprodukte. Das Unternehmen verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften.

Pressekontakt:

Mehr Hintergrundgeschichten? Besuchen Sie unser Online-Magazin auf

unserer Website: www.faber-castell.de/corporate/magazinFaber-Castell AG

Presseabteilung

[email protected]

Original-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots