Eyüp Aramaz ist Dozent für Social Media, Personalmarketing und Employer Branding an der FHM Bielefeld und Geschäftsführer der Aramaz Digital GmbH. Mit seinem Unternehmen unterstützt der Recruiting- und Marketingexperte Bäckereien, Konditoreien und Cafés dabei, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Dabei entwickeln er und sein Team für ihre Kunden passgenaue Marketingstrategien, mit denen sie effektiv in die digitale Sichtbarkeit gelangen und neue Fachkräfte überzeugen. Bereits über 170 Bäckereien und Konditoreien vertrauen auf die Aramaz Digital GmbH und konnten mit ihrer einzigartigen Methode mehr als 1.500 vakante Stellen besetzen.

Der morgendliche Gang zum Bäcker ist für viele deutsche Bewohner ein fester Bestandteil ihrer täglichen Routine. Laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks kauft jeder Haushalt durchschnittlich 56,9 Kilo Brot und Backwaren im Jahr. Doch auch, wenn viele Bäckereitheken ein Bild von süßer Fülle und herzhafter Vielfalt vermitteln, sieht es hinter den Kulissen der Betriebe oft anders aus: Immer mehr klassische Bäckereibetriebe kämpfen ums Überleben. Dabei machen ihnen nicht nur die steigende Bürokratie und verstärkter Wettbewerbsdruck zu schaffen – sondern auch der zunehmende Mangel an Nachwuchs. Demnach fiel die Zahl der Beschäftigten im Bäckerhandwerk im Jahr 2020 deutschlandweit auf 255.300 Menschen. Das ergibt einen Rückgang von insgesamt 10.700 Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr. Marketing- und Social-Recruiting-Experte Eyüp Aramaz von der Aramaz Digital GmbH hat sich der Aufgabe verschrieben, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Er unterstützt Betriebsinhaber dabei, durch gezielte digitale Sichtbarkeit neue Mitarbeiter zu gewinnen.

„Sichtbarkeit findet heute zu einem wesentlichen Teil im Internet statt. Über diesen Trend sind sich viele Bäcker noch nicht bewusst. Ihnen mangelt es oft an der richtigen Positionierung im Netz“, erklärt Eyüp Aramaz. „Wir sorgen bei Aramaz Digital dafür, dass Bäckereien und Fachkräfte sich finden.“ Dem Experten und seinem Team gelingt das, indem sie ihre Kunden durch zielgruppengerechte Ansprache auf sozialen Medien, bei Google und auf Jobplattformen positionieren und so genau jene Menschen ansprechen, die wechselwillig oder auf Jobsuche sind. Mit einer Webseite und Zeitungsanzeigen allein funktioniere das heute nur noch in Ausnahmefällen, da die meisten ausgebildeten Leute, die bereit sind zu wechseln, nicht aktiv suchen. Daher setzt die Aramaz Digital GmbH auch nicht auf gängige Methoden der Personalgewinnung – sondern auf ein Konzept, das mit dem Puls der Zeit geht und Mitarbeiter magnetisch anzieht.

Als Bäckerei in 30 Tagen neue Mitarbeiter gewinnen

Zu Beginn gehen Eyüp Aramaz und sein Team bei jedem Kunden gleich vor: Sie entwickeln einen Ablaufplan mit allen Schritten der künftigen Zusammenarbeit, den ihre Kunden per E-Mail zum Ausdrucken sowie über ein Elite-Training auf der Aramaz-Digital-Videoplattform erhalten. Danach wird jeder einzelne Schritt des Ablaufplans an das jeweilige Unternehmen und seine individuellen Bedürfnisse angepasst. In diesem Zuge ermittelt das Experten-Team ausführlich den Status quo der Bäckereibetriebe und befragt sie zu ihren Ambitionen, ihrer Philosophie, der Mitarbeiterstruktur und dem geplanten Werbebudget.

„Wir analysieren die Vorzüge, aber auch die Defizite der Unternehmen.“ So können die Experten der Aramaz Digital GmbH ihren Kunden anschließend über eine E-Learning-Plattform genau erklären, wie sie sie zu Mitarbeitermagneten machen und welche Ergebnisse sie während und nach der Zusammenarbeit erwarten dürfen. Der Erfolg ihrer Arbeit hängt dabei nicht von Zufällen ab, sondern beruht auf einem durchdachten Mix aus Arbeitgebermarke, Content und Werbung. Mit diesen Strategien können Eyüp Aramaz und sein Team der Aramaz Digital GmbH in nur 30 Tagen neue Mitarbeiter für die Bäckereien generieren.

Über die Entstehung der Aramaz Digital GmbH

„Um Prozesse und Arbeitsbereiche zu verstehen, habe ich selbst nachts in den Backstuben gestanden, Hand angelegt, an Messen teilgenommen und Auslieferungen begleitet“, erzählt der Geschäftsführer über die Anfänge seines Unternehmens. In seinem Werdegang zum Marketingexperten für Bäckereien war es für Eyüp Aramaz immer ein Anliegen, hinter die Kulissen zu schauen und die Probleme der Branche zu erkunden. Dabei entdeckte er, dass die meisten Betriebe immer wieder mit dem gleichen Problem zu kämpfen hatten: zu wenige Mitarbeiter.

So gründete der passionierte Marketingprofi die Aramaz Digital GmbH – mit der Mission, gemeinsam mit seinem Team aus kreativen Strategen und digitalen Machern Bäckereien zu Mitarbeitermagneten zu machen, damit sie kontinuierlich qualifizierte Mitarbeiter finden und an sich binden. Ihr oberstes Ziel ist dabei maximale Sichtbarkeit und Omnipräsenz für ihre Kunden.

