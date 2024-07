Regensburg (ots) –

Eulerpool Research Systems (Eulerpool.com (https://eulerpool.com/)), ein führender Anbieter von Finanzkennzahlen, gibt mit Stolz seine Erweiterung in die Märkte von China, Japan, Korea, Thailand und Vietnam bekannt. Die Expansion markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens, mit der es sich als eines der am schnellsten wachsenden Technologie- und Daten-Start-ups in Europa etabliert hat.

Gründer Michael C. Jakob: „In den letzten Jahren hat das Interesse am Finanzmarkt stark zugenommen. Immer mehr Menschen erkennen das Potenzial von Aktieninvestments für den langfristigen Vermögensaufbau. Allerdings ist es gerade für Einsteiger oft schwierig, die besten Aktien zu finden, da ihnen die nötige Expertise fehlt. Kaum ein Privatanleger hat schließlich die Zeit, sich über Wochen und Monate mit Kennzahlen auseinanderzusetzen – ganz zu schweigen von der Schwierigkeit, sie sinnvoll einzuordnen. Bislang hatten die Analysten der großen Bankenhäuser hier einen klaren Vorteil. Eulerpool Research Systems ändert das, indem das Aktienanalyse-Tool den Analyseprozess von Wertpapieren erheblich erleichtert.“

Eulerpool Research Systems bietet Investoren und Privatanlegern umfassende Kennzahlen, Analysen, News und Daten zu über 2.000.000 Wertpapieren – darunter Aktien, ETFs, Fonds, Private Markets, Anleihen, Krypto und Derivate. Das spezialisierte Tool erleichtert den Analyseprozess durch die Sammlung, Aufbereitung und Darstellung von Kursen, Dividenden und Finanzkennzahlen, was fundierte Kursanalysen ermöglicht. Nutzer können nicht nur Finanzkennzahlen der letzten 50 Jahre einsehen, sondern auch auf Schätzungen der nächsten zehn Jahre zugreifen, um wertvolle Perspektiven auf die Entwicklung von Unternehmen in den kommenden Jahren zu erhalten. Das ermöglicht es ihnen, fundierte Investmentscheidungen zu treffen und echte Renditen zu erzielen. Die umfassende Datentiefe und -breite, kombiniert mit der Benutzerfreundlichkeit der Plattform, fördert die Aktionärskultur maßgeblich. Kunden schätzen die hohe Datenqualität, die schnelle API-Integration und den hilfreichen Kundensupport.

Mit der Expansion nach China, Japan, Korea, Thailand und Vietnam zielt Eulerpool Research Systems darauf ab, seine internationale Präsenz weiter zu stärken. Besonders in Japan und Südkorea, die zu den wichtigsten Märkten in Asien gehören, sieht das Unternehmen großes Potenzial. Michael C. Jakob, der selbst lange in China gelebt hat, Mandarin spricht und heute in Singapur ansässig ist, kennt den asiatischen Markt aus eigener Erfahrung sehr gut. Diese lokale Expertise soll dabei helfen, die Anforderungen der neuen Märkte optimal zu erfüllen.

„Eulerpool strebt danach, hochwertige Finanzkennzahlen für eine breite Nutzerbasis zugänglich zu machen. Unsere Analysewerkzeuge sind ideal für alle, die zuverlässige Finanzdaten benötigen. Auf diese Art und Weise möchten wir auch Kunden unterstützen, die sich bislang noch nicht intensiv mit dem Aktienmarkt beschäftigt haben, indem wir ihnen aufzeigen, welche Aktien aktuell einen Kauf wert sind. Die Expansion in Asien markiert einen weiteren Schritt auf unserem Weg, eine starke Aktionärskultur aufzubauen, die weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht“, fasst Michael C. Jakob zusammen.

Michael C. Jakob ist der Gründer von AlleAktien und Eulerpool, zwei führenden Plattform für professionelle Aktienanalysen. Mit AlleAktien möchte er Privatanlegern eine sichere und langfristige Anlagestrategie im Aktienmarkt ermöglichen. Privatanleger erhalten klare, professionelle Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis, wie das Team zuletzt mit dem renommierten AAQS Score gezeigt hat. Aktien mit einem AAQS Score von 10/10 Punkten erreichten seit 2006 eine Rendite von 16,41 Prozent pro Jahr, wie das Team belegen konnte. Die tiefgreifende Expertise von Michael C. Jakob, der zuvor bei der UBS und McKinsey&Company global tätig war und seinem Team sowie das starke wissenschaftliche Fundament ihrer Methoden unterscheiden AlleAktien dabei von anderen Anbietern. Neben dem Aktienanalyse-Dienst AlleAktien hat er außerdem den Finanzdatenanbieter Eulerpool Research Systems lanciert. Das angesehene Research der AlleAktien GmbH wird auch von bekannten Medien vielfach zitiert. Mehr Informationen dazu unter: https://www.alleaktien.de/

