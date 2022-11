Posthausen (ots) –

– Die Eröffnung des Disney Home Shop-in-Shops am 28.10.2022 bei XXXLutz in Posthausen war ein voller Erfolg

– Besucher*innen konnten vor Ort ein exklusives Wohnsortiment entdecken und ein einzigartiges Rahmenprogramm genießen

– „Wir freuen uns über den gelungenen Eröffnungstag und die Möglichkeit, unseren Kund*innen gemeinsam mit Disney Home fortan ein magisches Einkaufserlebnis in unserem Haus zu bieten“, Martin Bammann Hausleiter bei XXXLutz dodenhof in Posthausen

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Disney und XXXLutz eröffnete das Möbelhaus in Posthausen Ende Oktober Deutschlands ersten Disney Home Shop-in-Shop mit zauberhaften Disney, Star Wars und Marvel Produkten für die ganze Familie. Der Eröffnungstag mit vielen Highlights für Groß und Klein war ein voller Erfolg. „Wir freuen uns über die gelungene Eröffnung und die Möglichkeit, unseren Kund*innen gemeinsam mit Disney Home fortan ein magisches Einkaufserlebnis in unserem Haus zu bieten“, so Martin Bammann, Hausleiter bei XXXLutz dodenhof in Posthausen.

Begeisterung pur beim Moonlight-Shopping in Posthausen

Bei der Eröffnung des einzigartigen Disney Home Shop-in-Shops konnten Besucher*innen in feierlichem Ambiente einen Blick auf die exklusive Disney Home Kollektion werfen – und ihre neuen Lieblingsstücke direkt mit nach Hause nehmen. Vor Ort bildeten zudem zahlreiche Attraktionen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Für Begeisterung sorgten die Originalzeichnungen von Micky Maus, Donald Duck & Co., die Disney Zeichner Ulrich Schröder, direkt vor Ort für die Kundschaft anfertigte. Eine Bilderausstellung von International Graphics mit limitierten Kunstwerken aus der Professional Line rundete das künstlerische Setting der Shop-Eröffnung in Posthausen ab. Zusätzlich verbreitete ein attraktives Disney Gewinnspiel mit vielen tollen Überraschungen noch mehr Disney Zauber: Zu gewinnen gab es unter anderem einen Gutschein im Wert von 250 Euro für ein Disney Live-Erlebnis, ein praktisches Mickey To Go Set sowie kuschelige Micky Maus Bettwäsche. Für das leibliche Wohl während des Moonlight-Shoppings war – zur großen Freude der Besucher*innen – Fernsehkoch Johann Lafer persönlich mit seinem Team verantwortlich.

Disney Home: Magische Wohnkollektionen bei XXXLutz

Pünktlich zum Start in die kalte Jahreszeit liefert der neue Disney Home Shop-in-Shop bei XXXLutz dodenhof in Posthausen die passenden Ideen für eine gemütliche Wohn-Atmosphäre. Hier finden Besucher*innen ab sofort zauberhafte Artikel für jeden Einrichtungsstil, jedes Alter und jedes Budget. Auf rund 100 Quadratmetern lassen exklusive Möbel, Leuchten, Gläser und Weihnachtsartikel, aber auch kuschelige Heimtextilien, Bettwäsche und Kissen die Herzen aller Fans höherschlagen. Das exklusive Wohnsortiment wird gemeinsam mit Disney fortan permanent ergänzt und erweitert. Alle Produkte sind von den beliebtesten Disney, Star Wars und Marvel Charakteren inspiriert: Mit der Mickey Home Collection holen sich zum Beispiel Familien und Young Adults magischen Disney Zauber nach Hause, während Disney Classics, Die Eiskönigin, Cars und Spider-Man sowie Star Wars und Marvel sowohl kleine als auch große Fans glücklich machen.

Das XXXLutz Einrichtungshaus in Posthausen lädt ab sofort herzlich zum Entdecken des magischen Disney Home Sortiments ein. Weitere Informationen zu Disney Home sind hier (https://www.xxxlutz.de/c/disney-home) einsehbar.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

