Inmitten der einzigartigen Kulisse der Skyline gelegen, bietet Tissots neue Boutique ein besonderes Einkaufserlebnis.

Die erste Tissot Monobrand Boutique Deutschlands, am 19. Dezember 2023 in Anwesenheit von Sylvain Dolla, CEO von Tissot, feierlich eröffnet, garantiert ein exklusives Einkaufserlebnis in bester Lage: Im Steinweg 6 – in unmittelbarer Nähe zu Frankfurts größter Shopping-Meile Zeil und der Goethestraße, Premiumadresse für exklusives Einkaufen, gelegen – präsentiert Tissot Neuheiten und Publikumslieblinge in einem modernen, anspruchsvollen Ambiente und lädt Besucherinnen und Besucher zum Entdecken der Markenwelt ein. Die Boutique soll sich als unverzichtbares Einkaufsziel für Liebhaberinnen und Liebhaber erstklassiger Schweizer Uhren in Frankfurt etablieren.

Optimale Rahmenbedingungen

Mitten im Herzen der Finanzmetropole am Main erwartet die Besucherinnen und Besucher auf zwei Etagen und 120 Quadratmetern eine außergewöhnliche, abwechslungsreiche Shopping-Welt, die von einem eleganten Barbereich sowie dem engagierten Kundenservice eines kleinen Tissot Ateliers abgerundet wird. Neben den Klassikern der facettenreichen Kollektion werden in der neuen Boutique natürlich auch die begehrten Neuheiten der Linien PRX, Seastar, Sideral und T-Touch angeboten.

Internationales Boutique-Konzept

Tissots neue Präsenz in Frankfurt am Main greift die unverwechselbaren Designcodes der Marke auf, wie sie auch international in den Tissot Boutiquen in Paris, Osaka oder Rom zu finden sind. Kunden aus aller Welt werden die unverwechselbare Identität des 1853 gegründeten Schweizer Uhrenherstellers direkt wiedererkennen.

Eine warme, einladende Atmosphäre dominiert die Räumlichkeiten in Frankfurt. Die Markenfarbe Rot setzt starke Akzente und hebt nicht nur einzelne Vitrinen hervor, sondern ebenfalls den modularen Heritage-Bereich in der oberen Etage, in dem die Geschichte der Marke auch multimedial erlebbar wird. Der markante Tissot Tresor ist ein ebenso zentraler wie raffinierter Bestandteil des Ladenkonzepts der Marke: Seine unverwechselbaren Formen und geheimnisvollen Türen laden dazu ein, das breite Angebot an Zeitmessern spielerisch zu entdecken.

Das Interieur der Boutique ist geprägt von hochwertigen Möbeln, deren klare, moderne Strukturen Leichtigkeit ausstrahlen. Die Kombination verschiedener Materialien wie Holz, Glas und Terrazzo-Stein mit einer dunklen Industrial-Decke und einem raffinierten Lichtdesign schafft eine persönliche und gleichzeitig professionelle Atmosphäre, die puren Tissot Spirit vermittelt.

Über Tissot

Tissot – Uhrenhersteller, der seit 1853 Tradition mit Pioniergeist vereint. In den Schweizer Bergen von Le Locle stellt Tissot Uhren her, die von der Geschichte eines Lebens erzählen: Dabei kommt es nicht nur auf das Ziel an, sondern auch auf die Bedeutung des von wichtigen Meilensteinen und unvergesslichen Erinnerungen gesäumten Weges. Die Botschafter der Marke, darunter der amerikanische Basketballstar Damian Lillard, der italienische Motorradrennfahrer Enea Bastianini, der slowenische Radrennfahrer Primoz Roglic und die chinesischen Schauspieler Liu Yifei und Simon Gong, stehen beispielhaft für die Stunden der Hingabe, die einer herausragenden Leistung vorausgehen. Darüber hinaus ist Tissot der NBA, der MotoGPTM und der Tour de France als Offizieller Zeitnehmer verbunden. Entdecken Sie die Kollektionen von Tissot: T-Touch, PRX, Chemin des Tourelles. Jede in der Schweiz gefertigte Uhr verkörpert die Verschmelzung von Erbe und Innovation und ist trotz ihres erschwinglichen Preises ein bleibendes Vermächtnis, das den Zwängen der Zeit trotzt. Tissot steht für so viel mehr als bloße Uhrmacherei und Zeitmessung. Denn Tissot begleitet die Menschen in jedem einzelnen Moment und würdigt so nicht nur die Erfolge, sondern auch die Reise selbst. (https://www.tissotwatches.com/de-de/)

